이억원 “철강업에 대출·채권·투자 등 3종 금융지원”

이미지 확대 금융위원회.

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금융당국이 중동사태 여파가 철강업뿐 아니라 기계·전자 등 후방산업 전반으로 확산할 가능성에 대비해 철강업에 대출·채권·투자 등 3종 금융지원을 하겠다고 밝혔다.이 위원장은 17일 서울 중구 정부서울청사에서 제3차 중동상황 피해업종 산업-금융권 간담회를 열고 “중동사태로 인해 물류비 등 비용 증가와 공급망 불안에 따른 수급 차질 우려 등 철강업계 우려가 커지고 있다”며 이런 방안을 발표했다.이 위원장은 “미국·유럽연합(EU) 관세정책 등도 복합적으로 작용하고 있다”며 “이런 영향은 철강업뿐 아니라 후방산업 전반으로 확산해 연쇄적 파급효과가 나타날 수 있다는 점을 엄중하게 인식하고 있다”고 말했다.우선 금융위는 철강기업에 대출을 확대한다는 계획이다. 이번 추가경정으로 25조 6000억원까지 확대된 정책금융기관의 금융지원 프로그램과 ‘53조원+α’ 규모 민간 금융권 자체 지원방안을 운용해서다. 업종별 지원액과 소진되는 추이를 모니터링하면서 필요할 경우 지원 규모와 대상을 확대할 계획이다.철강기업의 채권발행 부담도 완화한다. 중동 상황으로 영향을 받은 중소·중견기업이 발행한 채권담보부증권(P-CBO)에 대해 차환 시 상환비율과 후순위 인수비율을 완화해 차환 부담을 줄인다. 또 오는 6월부터는 신용보증기금이 P-CBO를 직접 발행해 중간 수수료를 낮춤으로써 기업의 발행 비용을 절감할 계획이다.이와 함께 채권시장안정펀드와 회사채·기업어음(CP) 매입 프로그램을 활용해 우량물뿐 아니라 비우량 채권까지 폭넓게 매입, 기업들의 시장 접근성을 유지한다는 구상이다.투자 측면에서는 이달 중 조성되는 1조원 규모의 기업구조혁신펀드 6호를 통해 철강을 포함한 석유화학, 반도체, 자동차, 디스플레이, 이차전지 등 주력 산업의 사업재편과 재무구조 개선을 지원한다.이 위원장은 “중동전쟁으로 인한 대외 충격은 일부 산업에 국한되지 않고 실물경제 전반으로 확산될 우려가 있어 철저한 대비가 필요하다”며 “정부와 금융권, 산업계가 긴밀한 협업체계를 강화해야 한다”고 말했다.이승연 기자