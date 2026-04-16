‘6천피’ 바람 탄 ETF, 시총 400조원 첫 돌파

‘KODEX 200’ 21조원 넘어 최대
15일 한국거래소 등에 따르면 국내 상장한 1093개 ETF의 시가총액 합계는 이날 종가 기준 404조 2229억원으로 집계됐다. 국내 ETF가 2002년 10월 첫선을 보인 지 24년여 만의 400조원 돌파다.
ETF 시가총액은 2023년 6월 100조원을 넘어선 이후 2년 만인 2025년 6월 200조원을 넘어서는 등 가파른 성장세를 보이고 있다. 지난 1월 5일 300조원을 넘어선 지 불과 약 100일 만에 다시 100조원 가까이 불어났다. 하루 평균 1조원씩 유입된 셈이다.
특히, 지난해부터 국내 증시가 불장을 이어가면서 주가 상승과 함께 투자자 자금이 대거 유입됐다.
시가총액이 가장 큰 ETF는 KODEX 200으로 21조 5214억원에 달했다. 전체 시가총액의 약 5%에 달하는 규모다. TIGER 미국S＆P 500과 TIGER 반도체TOP10이 각각 15조 7976억원과 9조 6053억원으로 뒤를 이었다.
ETF의 실제 가치를 나타내는 순자산 규모도 400조원을 넘어선 것이 확실시된다. 금융투자협회에 따르면 전날 기준 ETF 총 순자산은 398조 1367억원으로 집계됐다. 전날 393조원에서 하루 새 5조원 가까이 증가했다. 순자산 통계는 익일 오전 나오는데, 이날 코스피가 2%대 상승을 기록하면서 ETF 순자산도 400조원을 돌파한 것으로 예상된다.
한편, 이날 코스피는 전장보다 123.64포인트(2.07%) 오른 6091.39에 거래를 마감했다. 미국과 이란 간 전쟁 발발 이후 처음으로 종가 기준 6000선을 넘어섰다.
황인주 기자
2026-04-16 B1면
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