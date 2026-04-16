‘6천피’ 바람 탄 ETF, 시총 400조원 첫 돌파

‘KODEX 200’ 21조원 넘어 최대

2026-04-16 B1면

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코스피가 6000선을 재탈환하는 등 상승세를 타면서 국내 증시에 상장된 상장지수펀드(ETF)의 시가총액이 처음으로 400조원을 넘어섰다.15일 한국거래소 등에 따르면 국내 상장한 1093개 ETF의 시가총액 합계는 이날 종가 기준 404조 2229억원으로 집계됐다. 국내 ETF가 2002년 10월 첫선을 보인 지 24년여 만의 400조원 돌파다.ETF 시가총액은 2023년 6월 100조원을 넘어선 이후 2년 만인 2025년 6월 200조원을 넘어서는 등 가파른 성장세를 보이고 있다. 지난 1월 5일 300조원을 넘어선 지 불과 약 100일 만에 다시 100조원 가까이 불어났다. 하루 평균 1조원씩 유입된 셈이다.특히, 지난해부터 국내 증시가 불장을 이어가면서 주가 상승과 함께 투자자 자금이 대거 유입됐다.시가총액이 가장 큰 ETF는 KODEX 200으로 21조 5214억원에 달했다. 전체 시가총액의 약 5%에 달하는 규모다. TIGER 미국S＆P 500과 TIGER 반도체TOP10이 각각 15조 7976억원과 9조 6053억원으로 뒤를 이었다.ETF의 실제 가치를 나타내는 순자산 규모도 400조원을 넘어선 것이 확실시된다. 금융투자협회에 따르면 전날 기준 ETF 총 순자산은 398조 1367억원으로 집계됐다. 전날 393조원에서 하루 새 5조원 가까이 증가했다. 순자산 통계는 익일 오전 나오는데, 이날 코스피가 2%대 상승을 기록하면서 ETF 순자산도 400조원을 돌파한 것으로 예상된다.한편, 이날 코스피는 전장보다 123.64포인트(2.07%) 오른 6091.39에 거래를 마감했다. 미국과 이란 간 전쟁 발발 이후 처음으로 종가 기준 6000선을 넘어섰다.황인주 기자