강정훈 iM뱅크 은행장 “3년 내 순이익 5000억 시대 열 것”

취임 100일 기자간담회

이미지 확대 강정훈 iM뱅크 은행장이 14일 취임 100일 기자간담회에서 그간의 경영 성과와 향후 목표에 대해 설명하고 있다. iM뱅크 제공

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강정훈 iM뱅크 은행장이 취임 100일을 맞아 “3년 내 당기순이익 5000억원 시대를 열겠다”고 공언했다. 이와 함께 가장 지역적인 시중은행을 구축하겠다는 경영 목표도 밝혔다.강 행장은 14일 기자간담회를 열고 “올해 은행 창립 이래 처음으로 당기순이익 4000억원을 넘기고자 한다”며 이같이 밝혔다. 그러면서 “이를 위한 방안으로 금융영업전문가(PRM)를 적극 활용해 올해 수도권 자산 성장률을 80%까지 끌어올릴 계획”이라고 덧붙였다.그는 취임 첫날부터 본점 대신 영업점으로 출근하는 등 현장 경영에 나섰다. 소통과 협업을 강조하며 회의 자료와 결재판을 없애는 등 형식을 타파하는 실용주의 경영에 집중했다는 게 강 행장의 설명이다.강 행장은 올해 안에 제주를 포함한 전국 모든 지역에 점포망을 펼치겠다는 계획도 밝혔다. 그는 “전국 점포망을 완성해 시중은행의 면모를 갖출 것”이라며 “삼성이 대구에서 시작해 글로벌 기업이 된 것처럼 iM뱅크도 DBS나 산탄데르처럼 세계가 주목하는 가장 지역적인 시중은행의 새 역사를 쓰겠다”고 포부를 밝혔다.토큰을 활용한 지역 생태계 구축 방안도 공개했다. 지역화폐를 하나의 플랫폼에서 통합 운용해 지역 자금이 외부로 빠져나가지 않도록 하는 선순환 구조를 세우겠다는 구상이다.강 행장은 이어 “iM뱅크를 중심으로 지역민과 소상공인, 지자체, 은행이 하나의 생태계 안에서 함께 성장할 수 있는 틀을 만들기 위해 은행의 이익을 극대화하겠다”며 “시중은행으로서 수도권에서 성장을 이뤄 지역에 환원하고 이 환원이 지역 경제를 활성화해 은행의 재성장으로 이어지는 선순환 구조를 이룰 것”이라고 강조했다.그는 이 자리에서 ‘이미지 모어’(Image More)라는 의미가 담긴 브랜드명 ‘iM’을 새롭게 정의해 눈길을 끌었다. 강 행장은 “iM에서 i는 ‘혁신(innovation)’이고, M은 말 그대로 ‘마음’이라고 생각한다”며 “iM은 바로 혁신을 하기 위한 마음이며 직원과 고객의 마음을 담아야 차별화된 혁신을 이룰 수 있다”고 말했다.강 행장은 전 직원을 대상으로 인공지능(AI) 교육을 올해 안에 마무리하겠다는 계획도 밝혔다. 그는 “코딩 없이 은행 내 데이터를 AI로 끌어다 업무에 활용하는 수준까지 전 직원 역량을 높이겠다”고 강조했다.대구 민경석 기자