종전협상 결렬, 코스피 0.9% 하락… 환율은 7원 올라 1490원대 위협

전쟁 이슈 반복에 시장 관망세

장 후반 환율·증시 변동폭 줄어

2026-04-14 B2면

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미국과 이란의 첫 종전 협상이 성과 없이 끝나면서 13일 원달러 환율이 다시 1500원에 근접하고 코스피는 하락했다. 호르무즈 해협을 둘러싼 지정학적 긴장이 다시 부각된 영향이다.다만 전쟁 이슈가 반복되면서 시장의 민감도가 다소 낮아진 탓에 장 후반에는 환율과 증시 모두 변동폭을 일부 줄였다.이날 서울 외환시장에서 원달러 환율은 전 거래일 대비 6.8원 오른 1489.3원에 주간 거래를 마쳤다. 전 거래일 대비 12.9원 오른 1495.4원으로 출발해 장 초반 1499.70원까지 올라 1500원을 목전에 두기도 했다. 주요 6개국 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러 인덱스는 이날 99.18까지 상승했다. 달러 인덱스가 100을 넘어서면 달러 가치가 높아졌다는 뜻이다.코스피는 하락 전환해 5800선을 간신히 지켰다. 전 거래일 대비 50.25포인트(-0.86%) 떨어진 5808.62로 장 마감했다. 이날 5737.28로 출발해 5730선까지 밀렸다가 낙폭을 일부 회복해 5800선 공방전을 벌였다. 코스피 시장에서 외국인과 기관이 순매도한 반면, 개인만 순매수해 지수를 방어했다. 삼성전자는 2.43% 빠진 20만 1000원에, SK하이닉스는 1.27% 오른 104만원에 거래를 마쳤다.이 같은 환율 상승과 증시 약세는 주말 사이 미국과 이란 간 종전 협상이 결렬되며 위험 회피 심리가 강화된 데 따른 것으로 풀이된다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란의 주요 수입원인 호르무즈 해협 ‘역봉쇄’ 방침도 밝혔다. 시장은 향후 협상 경과를 지켜보며 관망세를 이어가는 분위기다.전문가들은 당분간 미국·이란 관련 불확실성이 지속되며 금융시장 변동성이 확대될 것으로 보고 있다. 다만 시장에 내성은 생겼다는 분석이다.박상현 iM증권 연구원은 “협상이 길어질 가능성이 커지고 있다”며 “협상 관련 뉴스에 일희일비하는 박스권 장세가 예상된다”고 분석했다. 이상연 신영증권 연구원은 “합의가 지연될 가능성이 남아있다”면서도 “자산시장 변동성은 이미 정점을 통과했을 가능성이 높다”고 짚었다.이승연 기자