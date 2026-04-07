소득 42%, 빚 갚는 데 썼다… 서울 주담대 상환 부담 ‘껑충’

지수 2년 6개월 만에 최고
대출금리 대폭 상승이 원인
대출금리가 오르며 서울 지역 주택담보대출 상환 부담이 2년 6개월 만에 최고를 기록했다.
6일 한국주택금융공사에 따르면 지난해 4분기 서울의 주택구입부담지수(K-HAI)는 165.1로, 전 분기보다 9.9포인트 뛰었다. 2023년 2분기(165.2) 이후 가장 높은 수치다.
분기마다 산출되는 주택구입부담지수는 중위소득 가구가 중위가격 주택을 ‘표준대출’로 구입한 경우 원리금 상환 부담의 정도를 보여준다. 숫자 커질수록 부담이 가중된다는 의미다. 총부채상환비율(DTI) 25.7%, 주택담보대출비율(LTV) 47.9%의 20년 만기 원리금 균등 상환 조건을 표준대출로 가정했다.
가령 연 소득이 8000만원인 사람의 적정 부담액은 2056만원이지만 서울 지수가 165.1이란 점을 고려하면 실제로는 약 3394만원, 소득의 42.4%를 주담대 원리금 갚는 데 썼단 얘기다.
지난해 4분기 기준 전국 17개 광역 지방자치단체 중 서울 지역 지수가 가장 높았으며, 지수 상승 폭도 가장 컸다. 이외 지역에서도 지수가 일제히 올랐다. 세종이 97.3으로 두 번째였고, 경기(79.4), 제주(70.5), 인천(65.0) 순으로 나타났다. 전남은 28.4로 전국에서 가장 낮았다.
전국 기준 지수는 60.9로 전 분기보다 1.3포인트 올랐다. 2024년 4분기(63.7) 이후 3분기 연속 하락했으나 상승 전환한 것이다. 전국 지수는 2022년 3분기 89.3으로, 2004년 통계 작성 후 최고치를 기록한 뒤 2024년 2분기(61.1)까지 7분기 연속 하락한 바 있다.
주금공 관계자는 “지난해 4분기 은행 대출금리가 비교적 큰 폭으로 상승하며 전체 지수를 끌어올렸다”며 “한국은행이 집계한 예금은행의 신규 주택담보대출 취급 금리가 지난해 3분기 연 3.96%에서 4분기 4.23%로 올랐다”고 설명했다.
황인주 기자
2026-04-07 B2면
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