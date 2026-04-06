소득 42%, 빚 갚는 데 썼다… 서울 주담대 상환 부담 ‘껑충’

지수 2년 6개월 만에 최고

대출금리 대폭 상승이 원인

이미지 확대

2026-04-07 B2면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대출금리가 오르며 서울 지역 주택담보대출 상환 부담이 2년 6개월 만에 최고를 기록했다.6일 한국주택금융공사에 따르면 지난해 4분기 서울의 주택구입부담지수(K-HAI)는 165.1로, 전 분기보다 9.9포인트 뛰었다. 2023년 2분기(165.2) 이후 가장 높은 수치다.분기마다 산출되는 주택구입부담지수는 중위소득 가구가 중위가격 주택을 ‘표준대출’로 구입한 경우 원리금 상환 부담의 정도를 보여준다. 숫자 커질수록 부담이 가중된다는 의미다. 총부채상환비율(DTI) 25.7%, 주택담보대출비율(LTV) 47.9%의 20년 만기 원리금 균등 상환 조건을 표준대출로 가정했다.가령 소득이 1억원인 사람의 적정 부담액은 2570만원이지만 서울 지수가 165.1이란 점을 고려하면 실제로는 약 4243만원, 소득의 42.4%를 주담대 원리금 갚는 데 썼단 얘기다.지난해 4분기 기준 전국 17개 광역 지방자치단체 중 서울 지역 지수가 가장 높았으며, 지수 상승 폭도 가장 컸다. 이외 지역에서도 지수가 일제히 올랐다. 세종이 97.3으로 두 번째였고, 경기(79.4), 제주(70.5), 인천(65.0) 순으로 나타났다. 전남은 28.4로 전국에서 가장 낮았다.전국 기준 지수는 60.9로 전 분기보다 1.3포인트 올랐다. 2024년 4분기(63.7) 이후 3분기 연속 하락했으나 상승 전환한 것이다. 전국 지수는 2022년 3분기 89.3으로, 2004년 통계 작성 후 최고치를 기록한 뒤 2024년 2분기(61.1)까지 7분기 연속 하락한 바 있다.주금공 관계자는 “지난해 4분기 은행 대출금리가 비교적 큰 폭으로 상승하며 전체 지수를 끌어올렸다”며 “한국은행이 집계한 예금은행의 신규 주택담보대출 취급 금리가 지난해 3분기 연 3.96%에서 4분기 4.23%로 올랐다”고 설명했다.황인주 기자