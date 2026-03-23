환율 1517원… 중동발 복합위기 딜레마

美 최후통첩에 17년 만에 최고치

이미지 확대 원달러 환율이 23일 전 거래일 대비 16.7원 오른 1517.3원에 주간 거래를 마쳐 글로벌 금융위기였던 2009년 3월 9일(1549원) 이후 가장 높은 수준으로 올랐다. 사진은 이날 서울 중구 하나은행 위변조대응센터에서 한 직원이 달러화를 정리하고 있는 모습.

홍윤기 기자

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이미지 확대 신현송 한국은행 총재 후보자.

도준석 기자

2026-03-24 B1면

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글로벌 금융위기 이후 원달러 환율이 23일 처음으로 주간거래 종가 기준으로 1510원을 돌파했다. 고환율·고물가 복합 위기를 맞은 신현송 한국은행 총재 후보자의 통화정책 향방에 관심이 쏠린다. 시장에선 신 후보자를 ‘실용적 매파(통화긴축 선호)’ 성향으로 분류하지만, 물가 안정과 경제 성장의 상충하는 구조적 딜레마를 어떻게 극복해나갈지가 관건이다.이날 서울 외환시장에서 원달러 환율은 전 거래일보다 16.7원 오른 1517.3원에 주간 거래를 마쳤다. 이는 글로벌 금융위기 시기였던 2009년 3월 9일(1549원) 이후 약 17년 만에 최고 수준이다. 미국·이스라엘과 이란의 전쟁이 장기화할 조짐을 보이면서 지정학적 위험이 커진 영향 탓이다. 위험자산 투자심리가 위축돼 달러가 강세를 보이고, 원화 가치가 급락했다. 시장에서는 1500원 선 돌파 자체보다도, 전쟁 장기화 우려 속에 고환율이 고유가→자금이탈→물가 불안으로 이어질 가능성을 더 우려하고 있다.도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 21일(현지 시간) 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 “만약 이란이 지금 시점으로부터 48시간 이내에 아무런 위협 없이 호르무즈 해협을 완전히 개방하지 않는다면 미국은 가장 큰 발전소를 시작으로 이란의 각종 발전소를 공격해 초토화할 것”이라고 했다. 이에 이란군을 통합 지휘하는 중앙군사본부 하탐 알안비야의 에브라힘 졸파가리 대변인은 “이란 발전소를 겨냥한 미국의 위협이 실행되면 호르무즈 해협은 완전히 폐쇄되고 발전소가 재건될 때까지 다시 열리지 않을 것”이라고 맞받았다.전쟁 확전 우려에 이날도 국제 유가는 치솟았다. 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물 가격은 장중 배럴당 100달러를 넘어서고, 브렌트유도 115달러에 근접했다. 박형중 우리은행 이코노미스트는 “트럼프 대통령의 48시간 최후통첩에 대한 경계감과 함께 미국 기준금리 인상 전망에 따른 미국 국채 금리 급등이 환율 상승 압력을 더했다”고 분석했다.주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 전날보다 0.331 오른 99.810 수준을 기록했다. 지난 19일 99선 아래로 떨어졌다가 다시 100선에 바짝 다가섰다.이처럼 중동 사태로 한국 경제가 복합위기를 맞은 상황에서 한은 차기 총재로 지명된 신 후보자의 위기관리능력과 역량도 시험대에 올랐다. 신 후보자는 최근 BIS 기자간담회에서 “이번 갈등이 얼마나 지속되느냐, 그리고 유가 상승이 얼마나 오래 유지되느냐에 (각국 중앙은행의 대응 향방이) 달려 있다”고 신중론을 폈다.만일 물가를 잡으려고 금리를 섣불리 올리면 중동 전쟁 장기화로 인해 올해 반등을 시작한 우리나라 경제 성장률에도 부정적인 영향을 미친다는 것이 딜레마다. 결국 신 후보자의 대응은 고환율·고물가에 따른 인플레이션 강도에 따라 달라질 것이라는 전망이 나온다.황비웅 기자