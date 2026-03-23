20대 소액 ‘빚투’ 손실률, 일반 투자자 3.2배 달해 [서울신문 보도 그 후]

2026-03-23 B2면

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중동발 충격으로 주가가 흔들리자 ‘빚투(신용융자)’ 소액 투자자들의 손실이 일반 투자자보다 훨씬 크게 나타났다. 자산규모와 자금 조달 방법 등에 따른 투자성과 격차를 짚은 본지 보도<2월 24일자 1·2·3면> 이후 감독당국은 개인 투자자의 수익률과 신용융자 관련 통계를 면밀히 살피고 있다.22일 금융감독원이 국내 대형 증권사 2곳의 개인 계좌 약 460만개를 분석한 결과, 이달 들어 9일까지 신용융자를 이용한 개인투자자의 계좌별 평균 수익률은 -19.0%로 집계됐다. 이는 신용융자를 사용하지 않은 투자자(-8.2%)의 2.3배 수준이다. 본지가 1월 12일부터 지난달 9일까지 20대 이상 투자자 300명을 대상으로 실시한 설문조사에서도 대출 기반 투자자의 절반은 손실을 기록했다.연령대별로 보면 신용융자를 끌어 쓴 60대의 수익률이 -19.8%에 달하는 등 손실이 컸다. 20대와 30대는 수익률이 각각 -17.8%와 -18.2%로 나타났다.빚투를 하느냐 안 하느냐에 따른 투자자 사이 격차는 특히 20·30대에서 두드러졌다. 30대는 신용융자 미사용 계좌 수익률(-6.6%)이 전 연령대 중 양호한 편이었지만, 신용융자 사용 시엔 손실률이 2.8배로 확대됐다. 20대도 미사용 계좌(-6.7%) 대비 ‘빚투’ 투자자 손실률이 2.7배에 달했다. 50대는 이 격차가 1.9배에 수준이다.투자금이 적을수록 상황은 더 나빴다. 1000만원 미만 소액 투자자의 경우 빚투 수익률은 -20.7%로, 일반 투자자(-7.5%)보다 손실 폭이 훨씬 컸다. 특히 20대 소액 투자자는 신용융자 사용 시 손실률(-20.7%)이 3.2배로 커져 빚투 여부에 따른 차이가 가장 컸다. 20대 투자자들이 신용융자를 활용해 일부 종목에 집중 투자하는 이른바 ‘몰빵 투자’를 많이 하기 때문으로 풀이된다.황인주 기자