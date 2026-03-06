메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

보험업권 “5년간 생산적금융 40조 지원…국민성장펀드엔 8조”

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
황인주 기자
황인주 기자
수정 2026-03-06 18:00
입력 2026-03-06 18:00
이미지 확대
금융위원회
금융위원회


보험업권이 향후 5년간 생산적 금융에 40조원을 공급하고 이 가운데 약 8조원을 국민성장펀드에 투입하기로 했다.

금융위원회는 6일 한국산업은행·금융감독원 및 주요 보험사 14개사와 함께 ‘보험업권 국민성장펀드 간담회’를 열고 펀드 운용 계획과 참여 방안을 논의했다고 밝혔다.

금융위와 보험업권은 장기계약·장기자산 중심의 업권 특성상 국민성장펀드의 장기투자, 대규모 인프라 투자 등과 적절히 매칭될 수 있다는 데 공감대를 형성했다.

구체적으로 국민성장펀드가 조성하는 간접투자 펀드에 보험회사가 자금을 공급하는 출자자(LP)로 참여하거나, 인프라 등 장기투자에 대출·지분참여를 할 수 있을 것으로 보인다. 또 산업은행이 발행하는 첨단전략산업기금채권을 인수하는 방식도 가능하다

보험사들은 향후 5년간 생산적 금융에 총 40조원을 지원하겠다고 밝혔는데, 이는 기존 발표 규모보다 3조 2000억원 늘어난 수준이다. 이 중 약 8조원이 국민성장펀드에 투자된다.

특히 데이터센터와 신재생에너지 등 장기 인프라 투자와 첨단 기술 산업에 대한 간접투자 등에 높은 관심을 보였다.

아울러 보험업계는 투자 활성화를 위해 정부와 금융권 간 정보 공유 확대와 함께 정책펀드 투자에 대한 자본 규제 개선도 필요하다는 의견을 제시했다.

금융위는 “보험업권과 지속적으로 소통하며 정책펀드·인프라·벤처투자 등과 관련한 자본 규제 정비 방안을 마련하겠다”고 말했다.

황인주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
보험업계가 향후 5년간 생산적 금융에 공급하기로 한 총 금액은?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기