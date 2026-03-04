메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

이은미 토스뱅크 대표 연임 성공

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2026-03-04 00:50
입력 2026-03-04 00:50
이미지 확대
이은미 토스뱅크 대표
이은미 토스뱅크 대표


이은미 토스뱅크 대표가 사실상 연임에 성공했다. 여성 은행장의 연임 성공은 국내에서 두 번째다. 토스뱅크 임원후보추천위원회(임추위)는 차기 대표 후보로 이 대표를 추천했다고 3일 밝혔다. 정윤모 토스뱅크 임추위원장은 “고객들의 자산관리와 외환, 기업금융 등 비즈니스 영역을 폭넓게 확장할 수 있는 전략적 안목을 갖춘 것이 이 대표의 강점”이라고 설명했다. 토스뱅크는 이 대표 취임 첫해인 2024년 457억원의 연간 당기순이익을 기록해 출범 이후 첫 흑자 전환에 성공했다. 지난해 3분기까지 누적 순이익은 814억원으로, 연간 기준 역대 최대 실적이 예상된다. 이 대표가 오는 31일 정기 주주총회 및 이사회 승인을 거쳐 차기 대표로 취임하면 유명순 한국씨티은행장에 이어 역대 두 번째로 연임에 성공한 여성 은행장이 된다.
2026-03-04 B3면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
토스뱅크는 2024년 출범 이후 처음으로 어떤 성과를 달성했나?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기