‘코스피 불장’인데…투자한도·DB형 연금에 묶인 금융권 ‘체감 격차’

이미지 확대 27일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 63.14p(1.00%) 내린 6,244.13로 마감했다. 2026.2.27. 연합뉴스

이미지 확대 서울 여의도 증권가 야경. 기사와 직접적인 관련 없음. 도준석 전문기자

코스피가 지난달 27일 장중 6347.41까지 오르며 역대 최고치를 다시 썼습니다. 이제 “어느 종목이 몇 퍼센트 올랐다”는 이야기를 듣는 일이 낯설지 않습니다.하지만 모든 사람이 같은 속도로 이 상승장을 체감하는 것은 아닙니다. 같은 시장에서도 누군가는 수익률을 크게 올리고, 누군가는 제도 안에서 제한된 성과만 경험합니다.퇴직연금 통계는 이런 차이를 그대로 보여줍니다. 1일 금융감독원의 2025년 4분기 퇴직연금 비교공시를 토대로 전체 사업자의 적립금 규모를 반영한 가중평균 1년 수익률을 계산해 보니 DB형 3.5%, DC형 8.6%, IRP 9.4%였습니다. 적립금 증가율은 DB형 6.7%, DC형 20.3%, IRP 32.6%로 격차가 더 벌어졌습니다.이 차이는 결국 어떤 방식으로 연금을 운용하느냐에서 갈립니다. DB형은 회사가 책임지고 운용하는 구조입니다. 예금처럼 ‘원금 방어’가 우선이기 때문에 대체로 원리금보장형 상품 비중이 높습니다. 하락장에서는 안정적이지만 상승장에서는 수익률이 크게 튀기 어렵습니다.반면 DC형과 IRP는 가입자가 상품을 직접 선택합니다. 주식형 펀드같은 원리금비보장 상품을 담을 수 있어 시장 상승이 곧바로 수익률로 반영됩니다. 실제로 일부 DC형 원리금비보장 상품은 최근 1년 수익률이 많게는 20%대 중후반까지 올라섰습니다.다만 선택권은 회사마다 다릅니다. 퇴직연금은 사업장 단위로 유형이 정해지는 경우가 많아 개인이 DB형에서 DC형으로 단독 전환하기는 쉽지 않습니다. 한 제조업체 직원은 “주가 상승에 따른 연금 수익률 차이가 너무 커서 DC형으로 바꿀 수 없는지 회사에 문의했지만 ‘개인 변경은 어렵다’는 답을 들었다”고 말했습니다.이런 차이는 개인 투자에서도 이어집니다. 특히 증권사 임직원의 경우 이해상충을 막기 위한 내부 규정 때문에 투자 방식에 제약이 생기기도 합니다. 금융투자협회 표준내부통제기준에 따라 임직원의 국내 상장주식 투자에는 회사별 한도가 있고 업계에서는 대체로 5억원 안팎의 누적 한도를 둡니다. 국내 주식은 절차 부담이 커 해외 주식이나 ETF로 눈을 돌리는 경우도 있지만, 이 역시 내부 보고 체계 안에서 움직여야 합니다.물론 “입사할 때부터 알고 있던 규정이고 당연히 필요하다”는 의견이 많습니다. 공정한 시장 질서를 유지하기 위한 장치라는 점에서 규정의 취지 자체를 부정하는 목소리는 크지 않습니다.시장이 조용할 때는 크게 화제가 되지 않던 이야기들인데, 코스피가 연일 신기록을 쓰다보니 이런 제도적 차이나 퇴직연금 선택권에 대한 대화까지 자연스럽게 늘어나고 있는 것 같습니다.김예슬 기자