자동차보험 손해율 88.5%… 새해부터 적자 구조 심화

이미지 확대 13일 서울 서초구 반포IC 인근 경부고속도로 차량 통행이 정체되고 있다. 2026.2.13. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

새해 들어서도 자동차보험 손해율이 악화 흐름을 이어가고 있다. 4년 연속 보험료 인하 여파와 사고 증가가 겹치면서 보험사들의 수익성 부담이 커지는 모습이다.24일 손해보험업계에 따르면 지난달 삼성화재·현대해상·DB손해보험·KB손해보험·메리츠화재 등 대형 5개사의 자동차보험 손해율은 88.5%(단순 평균)로 집계됐다. 지난해 같은 달(81.8%)보다 6.7%포인트 상승한 수치다. 통상 자동차보험 손해율의 손익분기점은 80% 수준으로, 이를 웃돌 경우 보험사는 적자 구조에 놓이게 된다.업계는 보험료 인하가 누적된 가운데 사고 건수가 늘어난 점을 손해율 상승의 주요 원인으로 보고 있다. 여기에 폭설·결빙 등 계절적 요인과 설 연휴 교통량 증가, 자동차보험 표준약관상 일용근로자 임금 상승 등도 지급보험금 확대 요인으로 꼽힌다. 손보업계 관계자는 “계절적 변수와 제도 요인이 겹치면서 손해율 악화 흐름이 당분간 이어질 가능성이 있다”고 말했다.이 같은 상황을 반영해 보험사들은 올해 자동차보험료를 1% 초중반 수준 인상했다. 정부와 보험업계가 물가 안정과 상생금융 기조에 따라 2022년부터 지난해까지 보험료를 인하해 왔으나, 수익성 악화가 누적되면서 인상으로 전환했다는 분석이다.김예슬 기자