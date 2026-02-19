은행 신용대출 최저금리, 14개월 만에 4%대 상승

‘주식 빚투’ 부담 커질 수도

2026-02-19 B2면

5대 은행의 신용대출 최저금리가 14개월 만에 다시 4%대로 올라섰다. 금리 상승기에 ‘빚투’(빚내서 투자) 자금의 부담이 커질 수 있다는 분석이 나온다.18일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리은행의 지난 13일 기준 신용대출(1등급·1년 만기) 금리는 연 4.010~ 5.380% 수준이다. 2024년 12월 이후 유지되던 3%대 최저금리가 14개월 만에 4%대로 올라섰다. 지난달 중순과 비교하면 하단은 0.260% 포인트, 상단은 0.150% 포인트 상승했다.신용대출 금리의 지표가 되는 은행채 1년물(AAA·무보증) 금리가 같은 기간 2.785%에서 2.943%로 0.158% 포인트 오른 영향이 컸다. 최근에는 장기물보다 단기물 금리가 더 빠르게 오르면서 신용대출 금리 상승 폭이 확대되는 모습이다.주택담보대출 금리도 함께 오르고 있다. 혼합형(고정) 금리는 연 4.360~6.437 %로 상·하단이 각각 0.230% 포인트, 0.140% 포인트 상승했다. 변동금리(신규 코픽스 기준·연 3.830~5.731%) 역시 0.070 ~0.091% 포인트 올라 주요 시중은행에서 사실상 3%대 금리를 찾기 어려운 상황이다.대출 총량은 감소세다. 5대 은행의 가계대출 잔액은 12일 기준 765조 2543억원으로 전월 말 대비 5588억원 줄었다. 지난해 12월 이후 3개월 연속 감소다. 특히 주택담보대출은 609조 5452억원으로 5793억원 감소하며 가계대출 축소를 이끌고 있다.반면 신용대출은 증가세로 돌아섰다. 신용대출 잔액은 104조 8405억원으로 이달 들어 950억원 늘었다. 마이너스통장 잔액도 39조 8217억원으로 838억원 증가했다. 통상 연초에는 상여금 유입 등으로 신용대출이 줄어드는 경향이 있지만, 올해는 코스피 5000선 돌파 등 증시 강세와 맞물려 투자 목적 자금 수요가 일부 반영된 것으로 금융권은 보고 있다. 금리가 오르는 상황에서 신용대출이 늘어나면 증시 조정이나 추가 금리 상승 시 차주의 이자 부담이 빠르게 확대될 수 있다.박소연 기자