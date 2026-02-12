경제 금융 [속보] 코스피 사상 첫 5500 돌파 마감…5522.27 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/finance/2026/02/12/20260212500302 URL 복사 댓글 0 황인주 기자 수정 2026-02-12 15:39 입력 2026-02-12 15:39 이미지 확대 서울신문 속보 코스피 지수가 사상 처음으로 종가 기준 5500선을 넘어섰다. 12일 한국거래소에 따르면 이날 코스피 지수는 전장보다 167.78(3.13%)포인트 오른 5522.27에 장을 마쳤다.황인주 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 코스피 지수의 종가 기준 5500선 돌파 의미는? 사상 처음 재달성