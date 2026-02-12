[속보] 코스피 사상 첫 5500 돌파 마감…5522.27

이미지 확대 서울신문 속보

코스피 지수가 사상 처음으로 종가 기준 5500선을 넘어섰다.12일 한국거래소에 따르면 이날 코스피 지수는 전장보다 167.78(3.13%)포인트 오른 5522.27에 장을 마쳤다.황인주 기자