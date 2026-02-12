가계대출 ‘풍선효과’… 제2금융권으로

은행 줄었지만 한달 새 1.4조 증가

저축銀 등 규제 느슨해 수요 이동

2026-02-12 B3면

은행권 가계대출이 두 달 연속 감소했지만 상호금융·저축은행 등 제2금융권을 중심으로 가계대출이 다시 늘어난 것으로 나타났다. 은행권의 대출 문턱이 높아지자 상대적으로 규제가 느슨한 제2금융권으로 수요가 이동하는 이른바 ‘풍선 효과’가 나타나고 있다는 분석이다.금융위원회가 11일 발표한 ‘2026년 1월 가계대출 동향(잠정)’에 따르면 지난달 전 금융권 가계대출은 1조 4000억원 증가해 전월(1조 2000억원 감소) 대비 증가세로 전환됐다. 은행권이 가계대출 빗장을 걸면서 제2금융권 대출이 크게 늘어난 영향이다.가계대출 가운데 주택담보대출(주담대)도 늘었다. 주담대는 1금융권과 2금융권을 포함한 전 금융권에서 3조원 늘어나 전월(2조 3000억원 증가)보다 증가 폭이 확대됐다.1금융권인 은행권 주담대는 6000억원 감소해 전월(5000억원 감소)에 이어 두 달 연속 줄었다. 반면 상호금융권을 중심으로 집단대출이 증가하면서 제2금융권 주담대는 3조 6000억원 늘어 전월보다 증가 폭이 커졌다. 저축은행 가계대출도 감소세에서 증가세로 돌아섰다.신용대출 등 기타대출은 1조 7000억원 감소했지만 감소 폭은 전월보다 축소됐다. 연초를 맞아 금융회사 영업이 재개되면서 일부 신용대출 수요가 되살아난 영향으로 풀이된다.박민철 한국은행 금융시장국 시장총괄팀 차장은 “은행 가계대출은 그동안의 증가세 둔화가 이어지고 있는 것으로 평가된다”며 “다만 비은행권으로의 풍선 효과가 조금 더 뚜렷하게 나타났고 최근 수도권 주택 시장 상황을 볼 때 향후 주담대 수요 압력이 증대될 수 있다는 점에는 유의해야 한다”고 밝혔다.금융당국은 새마을금고 등 2금융권 가계대출에 대한 관리를 더욱 강화해 나가겠다는 입장이다. 다만 청년과 중·저신용자의 자금 공급이 과도하게 위축되지 않도록 세심히 살피겠다는 방침이다.박소연 기자