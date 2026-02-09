금감원장 “빗썸 사태는 재앙… 현금화했다면 코인으로 돌려줘야”

“오지급 확인한 경우, 책임 피할 듯”

이미지 확대 이찬진 금융감독원장이 9일 서울 영등포구 여의도 금융감독원에서 2026년 업무계획을 발표한 뒤 기자 질문을 들으며 메모하고 있다. 2026.2.9

연합뉴스

2026-02-10 1면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이찬진 금융감독원장은 빗썸에서 원화 환산 약 61조원 규모의 ‘유령 비트코인’이 오지급돼 실제 거래와 현금화까지 이뤄진 사태를 두고 “재앙적 상황”이라고 진단했다. 오입금된 비트코인을 낮은 가격에 매도한 일부 이용자들이 이후 원물 반환 과정에서 손해를 떠안는 경우가 만들어졌기 때문이다. 거래소 내부통제 실패가 드러나면서, 금융당국 안팎에서는 대주주 지분 제한 등을 포함한 가상자산(암호화폐) 2단계 입법 논의에도 속도가 붙는 분위기다.이 원장은 9일 서울 영등포구 본원에서 기자간담회를 열고 “가상의 오입력된 데이터에 불과한 것이 거래가 실현됐다”며 “매각하고 현금화했다면 해당 이용자들은 원물 반환 의무가 생긴다”고 말했다.빗썸이 실수로 뿌린 비트코인 62만개 중 1788개는 실제 매도가 이뤄졌고, 지난 7일 기준 125개의 비트코인이 회수되지 않았다. ﻿현금화한 당첨자 수십 명이 본인 은행 계좌로 출금한 금액은 30억원가량으로 전해진다.이를 두고 이 원장은 “기가 막힌 상황이 연쇄적으로 발생했다”고 했다. 사고 발생 당시 30여분간 매도가 몰리며 비트코인 가격은 개당 8100만원대에서 9800만원 선을 오갔는데, 이날 오후 3시 기준 가격은 1억 500만원대로 올랐다. 비트코인을 현금화한 이들이 원물을 반환하려면 헐값에 팔았던 코인을 비싸게 되사야 하기 때문에 이 원장이 이를 재앙이라 표현한 것으로 풀이된다.다만 이 원장은 일부 이용자에 대해서는 책임을 달리 볼 여지도 있다고 언급했다. 그는 “빗썸에 ‘비트코인을 나에게 보낸 것이 맞느냐’고 확인했고, 정상 지급이라는 답변을 받은 뒤 거래한 사람도 있더라”며 “그런 경우라면 책임 문제가 없어 보인다”고 말했다. 빗썸이 오지급을 인지한 시점은 보상금 지급 약 20분 뒤인 오후 7시 20분이었는데, 그사이 일부 고객이 회사에 확인까지 거쳐 현금화했음에도 거래 정지 등 별다른 조처가 없었다는 설명이다.이 원장은 가상자산의 제도권 편입을 위해서라도 정보 시스템과 내부통제 전반을 보완해야 한다고 강조했다. 그는 “유령 코인 문제조차 제대로 해결하지 못한다면 어떻게 레거시(제도권)가 될 수 있겠느냐”며 “검사 결과를 반영해 2단계 입법에서 강력하게 보완해야 할 과제가 도출된 것”이라고 말했다.빗썸 오입금 사태로 규제 공백이 두드러지면서 조속한 2단계 입법의 필요성도 대두된다. 금융위원회는 디지털자산기본법 등 2단계 입법에 거래소 대주주에 대한 15~20% 지분 규제, 은행 지분 50%+1주의 은행 중심 스테이블코인 컨소시엄 구성 등을 반영해야 한다는 입장이다.대주주 지분 규제는 당정 간 이견이 좁혀지는 분위기다. 국회 정무위원회 관계자는 “처음부터 지분 구조를 갖추고 들어오라고 하면 신생 사업자의 진입이 제한될 수 있다는 우려가 있다. 그러나 빗썸의 사고로 정부 입장에서도 지분 제한 필요성을 강조할 명분이 생긴 것으로 보인다”고 말했다.여당에서 대안으로 제시한 시장 점유율에 따라 지분 제한에 차등을 두는 안도 금융위는 검토하고 있다. 법안이 현실화되면 업계 점유율 1, 2위 가상자산 거래소인 업비트와 빗썸을 겨냥해 작동할 가능성이 있다. 더불어민주당 디지털자산 태스크포스(TF)는 이번 주 중 회의를 통해 다시금 의견을 모을 계획이다. 당정의 실무적인 법안 협의 및 합의안 도출은 이달 말쯤으로 예상된다.한편 빗썸 측은 “비트코인을 받아 즉시 처분한 고객들과 일대일로 접촉해 반환을 설득하고 방법을 조율 중”이라고 했다.황인주·김예슬 기자