설 전후 대출 숨통…소상공인·중소기업 95조 자금 공급

신규·연장 등 은행 대출 1~2%P 우대

카드대금·공과급 납부는 19일로 연기

이미지 확대 설 연휴를 앞둔 8일 서울 동대문구 청량리종합시장을 찾은 시민들이 장을 보고 있다. 뉴시스

설 연휴 전후 소상공인과 중소기업이 자금 수요 증가에 따른 어려움을 겪지 않도록 정책금융기관과 은행권이 95조원 규모의 자금 공급에 나선다.금융위원회는 정책금융기관 특별대출·보증 15조 2000억원, 은행권 금리우대 대출 79조 6000억원을 설 연휴 전후로 소상공인·중소기업에 공급한다고 8일 밝혔다.먼저 한국산업은행, IBK기업은행, 신용보증기금 등 정책금융기관에서는 다음달 5일까지 특별자금지원을 신청할 수 있다. 산은은 운전자금 용도로 총 1조 4000억원을 공급하고 최대 0.4% 포인트의 금리인하 혜택을 제공한다. 기은에서는 원자재 대금결제, 임직원 급여와 상여금 등 운전자금 용도로 기업당 최대 3000억원까지 대출받을 수 있다. 결제성 자금대출의 경우 0.3% 포인트 내에서 금리 인하 혜택을 제공한다.은행권에서는 거래기여도, 신용등급 등에 따른 금리 우대를 반영해 신규대출 32조 2000억원, 만기 연장 47조 4000억원의 대출을 공급할 계획이다. KB국민·신한·하나·우리은행 등 주요 은행은 다음달 13일까지 이러한 지원을 실시하고, 이외에는 은행별로 지원기간이 다르다. 은행마다 1~2% 포인트 내외에서 금리 우대를 적용한다.서민금융진흥원은 전통시장 상인들의 성수품 구매 대금 수요를 해소하기 위해 상인회를 통해 총 50억원의 명절자금을 지원한다. 전통시장 상인은 오는 13일까지 상인회를 통해 연 4.5% 이내 금리로 최대 1000만원의 소액대출을 이용할 수 있다.한편, 설 연휴(2월 14~18일) 중 은행·보험·저축은행·카드사 등 금융사의 대출 상환 만기가 도래하면 연체이자 없이 만기가 19일로 자동 연장된다. 대출을 연휴 전인 13일에 상환하려면 금융사와 협의해 중도상환수수료 없이 처리할 수 있다. 카드대금과 보험료, 통신료 등 공과금 납부일이 설 연휴 기간 중인 경우에도 출금일이 19일로 연기된다.은행들은 오는 13~14일 입출금 및 신권 교환이 가능한 13개 이동점포를 고속도로 휴게소 등에서 운영한다. 환전 및 송금 등이 가능한 11개 탄력점포도 공항 및 외국인 근로자 밀집지역에서 운영한다.황인주 기자