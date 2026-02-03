메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

OK저축은행, OK생활비통장·OK얼리버드적금 출시

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
황인주 기자
황인주 기자
수정 2026-02-03 14:28
입력 2026-02-03 14:28
이미지 확대
아이클릭아트
아이클릭아트


OK저축은행이 신규 고객을 대상으로 수시 입출금 상품인 ‘OK생활비통장’과 미션형 적금 상품인 ‘OK얼리버드적금’을 출시했다고 3일 밝혔다.



OK생활비통장은 하루만 맡겨도 이자를 받을 수 있는 통장이다. 보험료·통신비 등 자동 납부 등록을 통한 우대금리 1.0% 포인트를 포함해 최고 연 3.2% 금리가 적용된다. 기본금리는 300만원 이하분 연 2.2%, 300만원 초과 800만원 이하분 연 1.8% 등 예치금액 구간별로 차등 적용된다. OK얼리버드적금은 30일간 매일 1만원씩 납입하는 미션형 적금으로 최고 연 26%의 금리를 내세웠다. 오전 5시부터 오전 9시 전 OK저축은행 애플리케이션에 10일 연속 로그인을 달성할 때마다 7% 포인트(최대 3회)의 우대금리가 적용된다. 마케팅 동의 시 우대금리 3% 포인트가 있고, 기본금리는 연 2%다.

황인주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
OK생활비통장의 최고 적용 금리는?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기