“아침에 하이닉스 주웠는데” 당황한 개미들…‘추풍낙엽’ 코스피

코스피 2%대 하락…SK하이닉스 -5%

이미지 확대 코스피, 하락 출발 코스피가 하락 출발하며 5,100선이 깨진 2일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피와 코스닥지수가 표시되고 있다. 2026.2.2 연합뉴스

지난 주 뉴욕 증시와 금, 가상자산이 동반 급락한 여파로 코스피가 2월 첫 거래일에 ‘블루 먼데이’를 맞았다.2일 유가증권시장에서 코스피는 오전 11시 30분 전 거래일 대비 5083.58포인트(2.69%) 하락한 5083.58을 가리키고 있다.SK하이닉스는 이날 전 거래일 대비 4.29% 급락한 87만원에 거래를 시작해 장 초반 -5.39%까지 낙폭을 키웠다. 개인들의 매수세에 힘입어 낙폭을 줄이는 듯 했지만 현재 4.8% 하락한 채 거래되고 있다.삼성전자도 2.99% 하락한 15만 5700원에 거래를 시작해 장 초반 -0.56%까지 낙폭을 줄였다. 그러나 재차 낙폭을 키워 현재 -2.8%까지 낙폭을 다시 키웠다.현대차(-2.40%), LG에너지솔루션(2.51%), 삼성바이오로직스(-1.38%), SK스퀘어(-8.95%) 등 코스피 상위 종목 대부분이 하락세다.이날 오전 유가증권시장에서 개인은 2조 5000억원 가량 순매수하고 있다. 외국인과 기관은 각각 1조 6000억여원, 4600억여원을 순매도 중이다.코스닥 지수는 같은 시각 5.81포인트(2.25%) 하락한 1123.63을 가리키고 있다.에코프로(1.91%), 삼천당제역(1.66%) 등은 소폭 상승하고 있으나 에코프로비엠(-4.74%), 알테오젠(-4.96), 레인보우로보틱스(-3.02%) 등은 하락하고 있다.김소라 기자