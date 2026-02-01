진옥동 신한금융 회장, 씨티그룹 경영진과 면담

인수금융·디지털 자산 협력 강화

신한금융그룹이 씨티그룹과 인수금융 및 디지털 자산 분야에서 협력을 강화한다.신한금융은 진옥동 회장이 지난달 29일 서울 중구 신한금융 본사에서 제이슨 리케이트 씨티그룹 글로벌 기업금융 총괄 등 씨티그룹 경영진과 만나 미래 금융 협력 방향을 논의했다고 1일 밝혔다. 진 회장은 “씨티그룹과 20여년간 이어진 견고한 파트너십은 신한금융이 국내를 넘어 글로벌 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보하는 핵심 자산”이라고 말했다.특히 양 사는 외화 유동성 관리 체계를 고도화하고 미국·유럽·아시아 등 주요 금융시장에서 인수금융 및 프로젝트파이낸싱(PF) 등 향후 공동으로 참여가 가능한 투자금융 분야를 중심으로 협력을 강화하기로 했다. 이와 함께 신한금융은 디지털·인공지능 전환(AX) 등 금융환경의 급격한 변화에 대응하기 위해 예금토큰 등 디지털 자산 기반 주요 사업 현황 및 국경 간 통화 결제를 위한 인프라 구축 전략 등에 대해 씨티그룹과 논의했다.황인주 기자