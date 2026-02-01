메뉴
하나금융 ‘4조 클럽’ 첫 입성… 절반 주주환원

김예슬 기자
김예슬 기자
수정 2026-02-01 23:45
입력 2026-02-01 23:45

작년 순이익 7.1% 늘어 4조 29억
함영주 회장 “AI 등 성장동력 확보”

하나금융지주가 지난해 당기순이익 4조원을 처음 돌파하며 ‘4조클럽’에 입성했다.

하나금융은 지난해 연간 순이익이 4조 29억원으로 전년 대비 7.1% 증가했다고 지난달 30일 밝혔다. 비이자이익은 2조 2133억원으로 14.9% 늘었고, 이자이익도 9조 1634억원으로 4.6% 증가했다.

계열사 가운데 하나은행의 순이익은 3조 7475억원으로 전년 대비 11.7% 늘며 역대 최대 실적을 기록했다.

하나금융은 지난해 총 1조 8719억원 규모의 주주환원을 실행해 총주주환원율 46.8%를 달성했다. 연간 현금배당 총액은 1조 1178억원으로 전년 대비 10% 증가했다. 함영주 하나금융 회장은 실적 발표 컨퍼런스콜에 직접 참석해 “자기자본이익률(ROE) 개선을 최우선 과제로 삼고 인공지능(AI), 스테이블코인 등 미래 성장동력 확보에 힘쓰겠다”고 말했다.

김예슬 기자
2026-02-02 B2면
