美 이란 공습 공포에…금값 온스당 5500달러 첫 돌파

이미지 확대 금값 고공행진 계속 국제 금값이 사상 처음 온스당 5500달러를 넘어선 29일 서울 종로구 한국금거래소 종로본점에 금 상품이 전시돼있다. 블룸버그 통신에 따르면 금 현물은 한국 시간 29일 오전 11시 온스당 5542.53달러로 전날 종가(5천417.21달러)보다 약 2.3% 오른 수준에서 거래되고 있다. 연합뉴스

국제 금값이 사상 처음으로 온스당 5500달러를 돌파했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란을 상대로 대규모 공습을 언급하면서 지정학적 긴장이 고조된 영향으로 분석된다.블룸버그 통신에 따르면 한국 시간 29일 오전 11시 기준 금 현물 가격은 온스당 5542.53달러로, 전날 종가(5417.21달러) 대비 2.3% 오른 가격으로 거래됐다.금값이 이날 가파르게 오른 건 트럼프 대통령이 이란에 대해 대규모 공습을 검토하고 있다는 소식이 전해지면서다. 국제 분쟁 리스크가 부각되고, 이에 따라 안전자산인 금으로 매수세가 유입되고 있다는 해석이다.트럼프 대통령은 28일(현지 시간) 자신의 소셜미디어 트루스소셜을 통해 “거대한 함대가 이란을 향해 이동하고 있다”며 “위대한 에이브러햄 링컨 항공모함을 필두로 한 함대는 베네수엘라에 보냈던 것보다 더 큰 규모”라고 밝혔다. 그러면서 “필요할 경우 즉각적이고 강력한 임무 수행이 가능하도록 준비돼 있다”고 강조했다.마코 루비오 미 국무장관도 같은 날 상원 청문회에서 이란 정권을 두고 “지금까지 가장 취약한 상황에 놓여 있다”며 “대통령은 언제든 선제적 방어 선택지를 갖고 있다”고 언급했다. 은 가격 역시 상승세를 보이며, 국제 은 현물은 온스당 117.76달러로 전날(116.70달러) 대비 약 0.9% 올랐다.시장에서는 지정학적 불활실성과 금융시장 변동성이 확대될 경우 금이나 은 같은 안전자산 선호가 강화되는 특징이 있다. 최근 달러 약세 가능성까지 겹치며 귀금속이 대체 투자처로 주목받고 있다는 분석이 나온다.이승연 기자