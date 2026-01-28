KB국민카드, 신상품 브랜드 체계 ‘ALL·YOU·NEED’ 도입

이미지 확대 ‘ALL·YOU·NEED’.

KB국민카드가 고객의 소비 패턴과 라이프스타일을 보다 직관적으로 반영한 신규 상품 브랜드 체계 ‘ALL·YOU·NEED’를 선보인다고 27일 밝혔다.새 브랜드 체계는 일상 전반에서 활용할 수 있는 기본 혜택을 제공하는 ‘ALL’, 생활 소비 영역을 중심으로 라이프스타일 특성을 반영한 ‘YOU’, 교육비·의료비 등 특정 목적성 지출에 초점을 맞춘 ‘NEED’ 등 3개 라인으로 구성된다.KB국민카드 관계자는 “고객 관점에서 상품을 쉽게 이해하고 선택할 수 있도록 구조를 재편한 것”이라며 “앞으로도 일상과 소비 흐름을 반영한 상품과 서비스를 지속해 선보일 계획”이라고 밝혔다. 브랜드 체계에 맞춘 1차 상품 라인업은 순차적으로 출시될 예정이다.김예슬 기자