[속보] 꿈의 ‘80만닉스’ 달성·‘16만전자’ 눈앞…트럼프 쇼크 이겨내고 첫 ‘5000피’ 마감

SK하이닉스 8%대 급등…현대차도 낙폭 줄여

이미지 확대 코스피 5,000 코스닥 1,000 동시 돌파 코스피가 종가 기준 5,000포인트, 코스닥이 1,000포인트를 돌파한 27일 서울 여의도 KRX 한국거래소에서 직원들이 축하 세리머니를 하고 있다. 이날 하이닉스는 80만원을 돌파했고 삼성전자는 16만원을 목전에 두고 마감했다. 2026.1.27 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 촉발한 ‘관세 충격’에 휘청이는 듯했던 코스피가 상승 전환해 재차 ‘5000피’를 탈환하며 종가 기준 신고가를 달성했다. SK하이닉스는 80만원 고지에 올랐으며 삼성전자는 16만원을 눈앞에 뒀다.27일 코스피는 전 거래일 대비 135.26포인트(2.73%) 상승한 5084.85에 거래를 마쳤다. 코스피가 종가 기준 5000을 넘어선 건 사상 처음이다.지수는 이날 16.70포인트(0.34%) 내린 4932.89로 개장한 뒤 한때 4890.72까지 밀리며 4900선마저 내줬다. 그러나 점차 낙폭을 줄여 상승 전환해 오전 중에 5000을 넘어섰다.코스피의 반등에는 삼성전자와 SK하이닉스의 ‘쌍끌이’가 있었다. 삼성전자는 1.05% 하락한 15만 500원에 거래를 시작해 장 초반 2% 가까이 하락했으나 상승 반전해 4.87% 급등한 15만 9000원에 거래를 마쳤다.SK하이닉스는 장 초반 소폭 하락했다 상승 폭을 키워 8.70% 급등한 80만원에 장을 마감했다.트럼프 대통령이 한국을 상대로 자동차 관세를 15%에서 25%로 인상한다고 기습 발표하면서 장 초반 4%대 급락하던 현대차와 기아도 낙폭을 줄였다. 이날 현대차는 0.81% 하락한 48만 8500원, 기아는 1.10% 내린 15만 3500원에 거래를 마쳤다.전날 ‘천스닥’ 고지에 오른 코스닥은 18.18포인트(1.71%) 오른 1082.59에 거래를 마쳤다. ‘코스닥 대장주’ 알테오젠은 지난 이틀간 9% 넘게 오른 데 이어 이날 0.49% 오르며 3거래일 연속 상승했다.김소라 기자