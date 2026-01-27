[단독]신한카드, 반년 만에 또 희망퇴직…카드사·은행, 결이 다른 구조조정[경제 블로그]

카드사, 버티기 위한 ‘생존형 정리’

은행권, AI 전환 대비 ‘전략형 조정’

연말·연초 금융권 희망퇴직은 낯설지 않지만, 신한카드는 유독 눈에 띕니다. 지난해 6월에 이어 올해 1월, 반년 만에 다시 희망퇴직을 단행했기 때문입니다.신한카드는 지난 23일부터 오는 28일까지 희망퇴직 신청을 받습니다. 근속 15년 이상이면 직급·나이를 따지지 않습니다. 보상은 기본급 기준 24개월치에 근속연수와 직급에 따라 최대 6개월치를 더 얹는 구조입니다. 수익성이 악화한 상황에서, 고연령·고직급 인력 비중은 업계 최고 수준이라 인건비라는 고정비가 버거워진 조직이 먼저 몸집을 줄인 겁니다. 신한카드 관계자는 26일 “퇴직 이후 제2의 인생 설계를 희망하는 직원들의 수요도 함께 고려했다”고 전했습니다.신한카드는 지난해에도 희망퇴직 대상 연령을 40대까지 낮췄습니다. 이후 100명이 넘는 인원이 회사를 떠났습니다. 대손충당금 적립 확대와 조직 통폐합, 희망퇴직에 따른 일회성 비용이 겹치면서 신한카드의 지난해 연간 순이익이 5000억원을 밑돌 가능성이 크다는 관측도 나옵니다. 현실화할 경우 LG카드 합병 이후 최저 수준입니다.신한카드만의 문제는 아닙니다. 8개 전업카드사(신한·삼성·현대·KB국민·롯데·하나·우리·BC카드) 를 놓고 보면 업황 부담은 업계 전반의 공통분모입니다. 우리카드와 하나카드는 임금피크를 포함한 전직지원 성격의 희망퇴직을 정례적으로 운영하고 있고, KB국민카드와 현대카드도 지난해 소규모로 한 차례 실시했습니다.같은 금융권이지만 은행권의 희망퇴직은 결이 조금 다릅니다. 4대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리은행)에서는 지난해 희망퇴직으로 2027명이 회사를 떠나 전년 대비 약 30% 늘었지만 은행들은 이를 디지털·인공지능(AI) 전환에 대비한 인력 재편, 즉 미래를 위한 포석으로 설명합니다. 은행권 관계자는 “AI 확산으로 반복·정형 업무가 빠르게 줄어드는 상황에서 중장기 인적 구조를 조정하는 과정”이라며 “비용 절감과 함께 생산성을 높이기 위한 선택”이라고 말합니다. 은행이 미래 경쟁력을 준비하는 ‘전략형 조정’이라면, 카드사는 급변하는 업황 속에서 버티기 위한 ‘생존형 정리’에 나선 셈입니다.김예슬·박소연 기자