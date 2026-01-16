이미지 확대 코스피 종가가 사상 최고치를 기록한 16일 오후 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 증시 종가 시황이 나타나고 있다. 뉴스1

코스피 지수가 사상 처음으로 4800선을 돌파하며 11거래일 연속 상승 마감했다. 원달러 환율은 스콧 베선트 미국 재무장관의 이례적 구두개입에도 1470원대로 다시 뛰며 하루 만에 상승 전환했다.16일 한국거래소에 따르면 이날 코스피 지수는 전장보다 43.19포인트(0.90%) 오른 4840.74에 장을 마쳤다. 코스피는 장중 한때 4855.61을 기록하기도 했다. 장중, 종가 기준 모두 사상 최고치다. 새해 들어 코스피는 매 거래일 상승을 이어가며 11거래일 연속 올랐다.이날 코스피 시장에서 기관이 3384억원, 외국인이 4071억원 순매수하며 지수 상승을 이끌었다. 개인은 9385억원 순매도하면서 차익실현에 나선 모습이다.코스닥 지수는 3.43포인트(0.36%) 오른 954.59에 장을 마쳤다.이날 서울외환시장에서 원달러 환율은 전장보다 3.9원 오른 1473.6원에 마감했다. 베선트 장관이 지난 14일(현지 시간) 자신의 소셜미디어(SNS)에 “최근 원화 약세는 한국의 견고한 경제 펀더멘털과는 부합하지 않는다”고 지적하며 전날 환율은 11거래일 만에 하락 마감했지만 약발이 하루 만에 다한 모습이다.이날 원달러 환율 상승은 간밤 미국 고용지표가 긍정적으로 나오며 달러가 강세를 보인 영향으로 풀이된다. 미국 노동부는 지난주(1월 4∼10일) 신규 실업수당 청구 건수가 19만 8000건으로 집계됐다고 발표했다. 이는 시장 전망치(21만5천건)를 밑도는 수치였다.황인주 기자@코스피 사상 첫 4800 돌파...환율은 1470원대 껑충