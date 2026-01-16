삼성금융, 두나무 지분 인수 검토…삼성생명 52주 신고가

삼성·네이버·두나무 ‘메가 컨소시엄’ 주목

이미지 확대 삼성생명 사옥 전경. 삼성생명 제공

삼성금융 계열사들이 두나무 3대 주주인 카카오인베스트먼트가 보유한 두나무 지분 일부를 인수하는 방안을 검토하는 것으로 전해졌다. 원화 스테이블코인 도입을 앞두고 네이버·두나무 진영에 삼성금융까지 더해진 ‘메가 컨소시엄’이 구성될지 이목이 쏠린다.16일 업계에 따르면 삼성생명·삼성증권 등 삼성금융 계열사들은 카카오인베와 두나무 구주 거래 관련 논의를 한 것으로 알려졌다. 카카오인베가 보유한 두나무 지분 10.58% 중 8% 전후를 매입하는 방안이 유력한 것으로 전해진다. 두나무는 가상자산 거래소인 업비트의 운영사다.인수가는 네이버파이낸셜과 주식교환을 추진 중인 두나무의 주식매수청구가 단가(43만 9252원)와 비슷하거나 소폭 높은 수준이 될 것이란 관측이 나온다. 이를 고려한 거래 규모는 1조원대가 될 것으로 전망된다.그간 업계에서는 두나무가 카카오의 경쟁사 네이버와 손잡으며 카카오인베의 엑시트 시점에 관심이 쏠려 왔다. 삼성금융 역시 네이버·두나무 진영과 손을 잡는다면 원화 스테이블코인 등 디지털자산 신사업 확장을 꾀할 기회로 삼을 수 있다.한편, 이러한 지분 인수 검토 소식에 삼성생명 주가는 장중 한때 전장보다 9.74% 급등한 17만 6900원을 기록하며 52주 신고가를 경신했다.황인주 기자