한은이 폐기한 손상화폐 3억 6401만장…낱장 이으면 ‘지구 한 바퀴’

이미지 확대 장판에 눌려 손상된 만원권의 모습. 곳곳이 찢어져 있고 색이 바랬다. 한국은행 제공

지난해 훼손·오염으로 폐기된 손상화폐가 낱장으로 길게 이었을 때 지구 한 바퀴를 돌고도 남는 양인 것으로 나타났다.한국은행은 지난해 손상화폐 3억 6401만장을 폐기했다고 13일 밝혔다. 액면가로는 2조 8404억원어치다.폐기된 물량을 가로로 길게 이으면 총길이가 4만 4043㎞로 지구 한 바퀴(약 4만㎞)를 돌고도 남는다. 경부고속도로(415㎞)는 53회나 왕복할 수 있는 길이다. 층층이 쌓으면 총 높이는 14만 7017m로 에베레스트산(8849m)의 17배, 서울 송파구 롯데월드타워(555m)의 265배에 달한다.화폐 종류별로는 은행권(지폐)은 만원권과 천원권을 중심으로 2억 9518만장(2조 8286억원)을, 주화(동전)는 100원화와 500원화를 중심으로 6882만장(118억원)을 폐기했다.주요 손상 사례를 보면, 대전에 사는 오모씨는 장판에 눌려 손상된 지폐 592만원을 교환했고, 충북에 사는 김모씨는 신문지로 감싸 창고에 보관했다 습기로 손상된 지폐 1892만 5000원을 정상 지폐로 바꿔갔다. 업장 내 화재로 지폐가 불에 타 교환하는 사례도 있었다.화재 등으로 손상돼 사용할 수 없게 된 지폐는 남아있는 면적이 4분의 3 이상이면 액면금액의 전액, 5분의 2 이상~4분의 3 미만이면 반액으로 교환된다. 동전은 액면금액으로 교환이 되지만 모양을 알아보기 어렵거나 진위를 판별하기 어렵다면 교환이 안 된다.황인주 기자