‘K.O.R.E.A.’ 슈퍼리치의 올해 투자 키워드

4일 삼성증권이 자산 30억원 이상 위탁 고객 401명을 대상으로 실시한 ‘2026년 주식 시황 전망 및 투자 계획’ 설문조사에 따르면, 응답자들은 올해 투자의 핵심 키워드로 ‘K.O.R.E.A.’를 꼽았다. ▲한국 주식(K-stock) 선호 ▲코스닥 시장 실적 개선(Outperform) ▲주식 중심 포트폴리오 리밸런싱(Rebalancing) ▲상장지수펀드(ETF) 활용(ETF) ▲인공지능(AI) 주도 시장의 앞 글자를 딴 것이다.
우선 유망 국가 질문에 ‘한국’을 꼽은 응답자가 54.3%로 ‘미국(32.9%)’을 크게 앞섰다. 향후 더 높은 상승률을 기록할 시장을 묻는 항목에서 코스닥을 선택한 응답자(69%)는 코스피(31%)를 고른 응답자의 갑절이 넘었다.
이 같은 인식 변화는 자산 배분 전략에도 그대로 반영됐다. 올해 적정 포트폴리오에서 주식 비중을 80% 이상으로 설정한 응답자는 57.9%에 달했다. 채권 등 안정형 자산을 선호하던 지난해와는 확연히 달라진 분위기다.
주도산업으로는 여전히 AI가 핵심이었다. AI·반도체(31.8%), 로봇(18.0%), 제약·바이오·헬스케어(14.8%), 금융 등 고배당주(12.3%), 조선·방산·원자력(10.4%) 순으로 나타났다.
박소연 기자
2026-01-05 17면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
자산가들이 2026년 더 유망하게 본 투자 국가는?