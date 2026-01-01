‘사천피’ 불장에 개인은 ‘26조’ 역대 최대 규모 팔았다

증시 호황에 차익실현 이어진 듯

기관 순매수 역대 두 번째로 많아

이미지 확대 2025년 증시 폐장일인 지난달 30일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 모니터에 코스피, 코스닥 종가가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전장보다 0.15% 내린 4214.17로 거래를 마감했다. 연합뉴스

지난해 사상 처음 ‘사천피’(코스피 4000)를 기록하는 등 코스피 연간 상승률이 76.5%에 달했지만, 개인투자자 순매도 규모는 26조원을 넘어서 역대 최대를 기록한 것으로 나타났다.1일 한국거래소에 따르면 개인투자자는 지난해 코스피 시장에서 26조 3675억원어치를 순매도했다. 연간 개인 코스피 순매도액 기준 역대 최대 규모다. 앞선 역대 최대 순매도액은 지난 2012년 기록한 15조 5500억원이었다.2024년(5조 3546억원)과 비교해봐도 1년 사이 개인 순매도액이 5배가량 불었다. 증시가 호황을 보이자 이를 차익실현의 기회로 본 개인의 대규모 매도가 이어진 영향으로 풀이된다.지난해 외국인은 코스피 시장에서 4조 6546억원어치 순매도했다. 기관은 19조 6926억원을 사들였다. 지난해 기관의 코스피 순매수액은 역대 두 번째로 많았다. 역대 1위는 지난 2008년 기록한 31조 7514억원이다. 당시 글로벌 금융위기가 고조되면서 증시가 휘청인 바 있다.한편 투자자별 수익률을 보면 지난해 외국인의 수익률이 가장 높은 것으로 집계됐다. 지난해 외국인이 순매수한 상위 10개 종목의 평균 수익률은 201.6%로, 같은 기간 개인 순매수 상위 10개 종목 평균 수익률(88.0%)의 2.3배에 달했다. 기관 수익률 역시 132.3%로 개인보다 높았다.수익률이 가장 높았던 외국인은 삼성전자를 가장 많이 담은 것으로 집계됐다. 지난해 외국인의 삼성전자 순매수액은 9조 5596억원에 달했다. 뒤이어 한국전력(1조 4903억원), 카카오(9420억원), 한화에어로스페이스(9065억원) 등 순으로 많이 순매수했다. 반면 개인은 네이버(3조 3546억원)를 가장 많이 담았으며 SK하이닉스(2조 1464억원)를 두 번째로 많이 순매수했다.황인주 기자