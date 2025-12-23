실손보험 평균 7.8% 인상… 4세대는 20%대 올라

이미지 확대 생명·손해보험협회 제공

내년 실손의료보험 보험료가 평균 7.8% 인상된다. 최근 5년 평균 인상률보다는 낮지만, 손해율 악화가 이어지면서 일부 가입자에게는 체감 부담이 클 것으로 보인다.생명·손해보험협회는 2026년도 실손의료보험 전체 평균 인상률이 약 7.8%로 산출됐다고 23일 밝혔다. 이는 최근 5년간 연평균 인상률(9.0%)보다 1.2% 포인트 낮은 수준이다. 다만 이는 보험사 평균치로, 상품의 갱신 주기와 가입자의 연령·성별, 보험사별 손해율 상황에 따라 실제 적용되는 인상률은 달라질 수 있다.세대별로 보면 1세대 실손보험은 3%대, 2세대는 5%대 인상에 그치지만 3세대는 16%대, 4세대는 20%대 인상이 예상된다. 지난해에도 3·4세대 실손보험 인상률이 각각 20%대, 13%대로 높았던 점을 감안하면 세대 간 보험료 인상 폭의 격차는 여전히 크다는 평가가 나온다.보험연구원에 따르면 올해 3분기 기준 1~4세대 합산 실손의료보험 위험손해율은 120% 안팎까지 상승했다. 이는 보험료 100만원을 받아 보험금으로 120만원가량을 지급하는 구조가 이어지고 있다는 의미다. 손해율 악화의 주요 원인으로는 비급여 항목의 과잉 이용이 지목된다. 특히 4세대 실손보험의 위험손해율은 140%를 웃돌아 보험료 인상 압력이 상대적으로 큰 것으로 분석된다.보험업계는 실손보험료 조정이 위험률 상승에 따른 불가피한 결과라는 입장이다. 앞서 실손보험료는 2023년 평균 1.5%, 2024년 평균 7.5% 인상된 바 있다. 가입자가 실제로 부담하게 될 보험료 조정 폭은 각자의 보험계약이 갱신되는 시점에 보험사가 발송하는 보험료 갱신 안내를 통해 확인할 수 있다.김예슬 기자