신한카드, 가맹점 대표 정보 등 19만건 유출… 개인정보위 신고

이미지 확대 서울 중구 신한카드 본사. 신한카드 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

신한카드가 가맹점 대표자의 휴대전화번호 등 약 19만건의 개인정보가 유출된 것으로 추정돼 개인정보보호위원회(개인정보위)에 신고했다. 다만 주민등록번호나 카드번호, 계좌번호 등 민감한 신용정보는 유출되지 않은 것으로 파악됐다.23일 신한카드에 따르면 이번에 유출된 정보는 가맹점 대표자의 휴대전화번호 18만 1585건, 휴대전화번호와 성명 8120건, 휴대전화번호·성명·생년·성별 2310건, 휴대전화번호·성명·생년월일 73건 등 총 19만 2088건이다. 해당 정보는 신규 카드 모집 영업 과정에서 이용된 것으로 확인됐다.현재까지 조사 결과 일반 고객 정보 유출과는 관련이 없고, 해킹 등 외부 침투에 따른 사고도 아닌 것으로 나타났다. 신한카드는 “일부 내부 직원이 카드 모집 영업을 위해 정보를 목적 외로 이용한 정황이 확인됐다”고 설명했다.이번 유출은 공익 제보자가 가맹점 대표자의 개인정보가 외부로 유출됐다는 증거를 개인정보위에 신고하면서 드러났다. 개인정보위는 지난달 12일 신한카드에 관련 자료 제출을 요청했고, 신한카드는 이튿날부터 제보 자료와 내부 자료를 대조하며 사실관계 확인에 착수했다.이날 신한카드는 현재까지 확인된 조사 결과를 홈페이지에 공지하고 사과문을 게시했다. 또 해당 가맹점 대표자들에게 개별적으로 안내하고, 본인의 정보가 포함됐는지 확인할 수 있는 전용 조회 페이지도 운영하고 있다.신한카드 관계자는 “이번 사안으로 인한 피해는 현재까지 확인되지 않았지만, 향후 피해가 발생할 경우 적극적인 보상에 나설 계획”이라고 밝혔다. 아울러 “개인정보위의 추가 조사에 성실히 협조하고, 내부 통제 강화와 재발 방지 대책을 마련하겠다”고 설명했다.김예슬 기자