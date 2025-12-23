또 개인정보 유출…이번엔 신한카드, 19만명 피해

가맹점 대표자 휴대전화번호 등

내부 직원이 카드 모집 영업하려 유출

통신3사와 쿠팡 등에 이어 이번엔 신한카드에서 개인정보 유출 사고가 발생했다. 피해자는 약 19만명에 달한다.신한카드는 가맹점 대표자 약 19만명의 이름과 휴대전화번호 등의 개인정보가 유출된 것으로 추정돼 개인정보보호위원회에 신고했다고 23일 밝혔다.유출된 정보는 가맹점 대표자의 ▲휴대전화번호 18만 1585건 ▲휴대전화번호+성명 8120건 ▲휴대전화번호+성명+생년+성별 2310건 ▲휴대전화번호+성명+생년월일 73건 등 총 19만 2088건이다.유출된 정보의 대부분은 가맹점 대표자의 휴대전화번호이며, 일부 대표자는 성명과 생년월일, 성별이 함께 유출됐다는 설명이다.이들 개인정보는 외부에서의 공격이 아닌 내부 직원을 통해 유출됐으며 카드 모집 영업에 이용된 것으로 사측은 확인했다.다만 주민등록번호를 포함한 개인정보와 카드번호, 계좌번호 등 신용정보는 유출되지 않은 것으로 확인됐다고 사측은 설명했다. 또 가맹점 대표자의 정보 외 일반 고객 정보와는 관련이 없다고 설명했다.신한카드는 “현재 유출된 정보로 인한 피해는 없는 것으로 확인되고 있다”면서도 “피해가 발생할 경우 적극적으로 피해 보상에 나서겠다”라고 밝혔다.신한카드는 홈페이지를 통해 개인정보 유출 사실과 사과문을 게시하고 가맹점 대표자가 개인정보 유출 여부를 확인할 수 있도록 하고 있다.김소라 기자