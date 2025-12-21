은 가격 1년 새 130% 급등 사상 최고

산업 수요 늘고 美 ‘중요광물’ 지정돼
‘은 펀드 자금’ 유입, 온스당 67弗 넘어
21일 인베스팅닷컴에 따르면 지난 19일 은 선물 가격은 종가 기준 트로이온스당 67.489달러까지 오르며 사상 최고치를 기록했다. 이달 초 대비 14.1% 상승한 수준으로, 1년 전 대비 상승률은 130.5%에 달한다. 컴퍼니스마켓캡에 따르면, 은의 시가총액은 3조 7930억 달러(한화 5617조 4330억원)로 금, 엔비디아, 애플에 이어 4위에 올랐다. 구글의 모회사인 알파벳(3조 7250억 달러)을 넘어섰다.
은 관련 상장지수펀드(ETF)로의 자금 유입도 빠르게 늘고 있다. 코스콤 ETF 체크에 따르면 최근 한 달간 글로벌 시장에서 은 현물 ETF ‘아이셰어즈 실버 트러스트’로 약 14억 9200만 달러 이상의 자금이 순유입됐다. 국내에서도 지난주 KODEX 은선물(H)에 가장 많은 자금(397억원)이 몰렸다.
은값 상승의 가장 큰 배경은 산업용 수요 확대다. AI, 전기차, 로봇, 태양광 등 차세대 산업이 빠르게 성장하면서 은 수요도 동반 증가했다. 은은 각종 전자기판, 센서, 태양광 셀 등 고정밀 부품에 필수적으로 들어간다. 미국 지질조사국(USGS)이 은을 ‘중요광물’(Critical Minerals)로 지정한 점도 가격 상승 요인이다. 다만 시장에서는 최근 은 가격의 급등세를 경계하며 조정 가능성도 거론된다.
