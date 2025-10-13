가계대출 조여도… 은행주, 실적·배당 기대감 솔솔

빅4, 3분기 순이익 전년 수준 예상

‘배당 매력’ 주가 점진적 반등 전망

가계대출 옥죄기 속에서도 은행들의 3분기 호실적이 예상되고, 배당 매력이 더해지면서 주춤했던 은행주가 다시 주목받고 있다.12일 한국거래소에 따르면 지난달 1일 1150.67이었던 KRX 은행지수는 지난 10일 1202.42로 약 4.5% 상승했다. 같은 기간 코스피가 13.33% 오른 것과 비교하면 상승세는 더디지만, 실적 개선 기대가 점차 주가에 반영되는 흐름이다.정부의 가계부채 관리 강화 기조로 대출 성장률이 제한받을 걸로 예상됐지만, 은행들의 3분기 실적 선방이 유력해지면서 은행주 주가가 점진적 반등세를 보일 것으로 증권가는 보고 있다.금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 KB·신한·하나·우리 등 4대 금융지주의 3분기(7~9월) 연결 기준 지배주주 순이익은 4조 8789억원으로, 전년 동기(4조 9720억원) 대비 1.9% 감소할 것으로 예상되지만 여전히 전년도 수준을 이어갈 전망이다.가계대출 성장률은 둔화됐지만 대출금리를 제한적으로 낮춘 결과 예금금리 대비 이자 차익이 벌어지며 순이자이익(NIM)이 오히려 확대됐다. 강력한 대출 규제로 은행 간 가격 경쟁이 완화되면서 수익성 방어가 가능해진 점도 긍정적 요인으로 작용했다.증권가에서는 3분기 실적이 시장 기대치를 충족할 경우 배당 확대에 대한 기대감이 은행주 반등을 견인할 것으로 보고 있다. 김지원 다올투자증권 연구원은 “은행들이 호실적을 기반으로 배당 성향을 높이고 자사주 매입을 확대하면 주주환원율이 높아질 것”이라고 말했다.정부의 세제 개편안에 포함된 배당소득 분리과세 도입도 유리하다. 정준섭 NH투자증권 연구원은 “KB금융이 내년 배당소득 분리과세 혜택을 받을 가능성이 크다”고 평가했다.박소연 기자