8일 만에 열린 외환시장, 원달러 환율 단숨에 1420원대로

5개월여 만에 최고

이미지 확대 원달러 환율이 전 거래일 주간거래 종가(오후 3시 30분 기준)보다 23.0원 오른 1423.0원에 출발한 10일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 환율이 표시되고 있다. 뉴시스

원달러 환율이 10일 추석 연휴 기간 주요 변수를 한꺼번에 소화하며 장 초반 급등했다.이날 서울 외환시장에서 원달러 환율은 오전 9시 10분 기준 전 거래일 주간 거래 종가(오후 3시 30분 기준)보다 23.8원 뛴 1423.8원을 나타냈다.지난 5월 2일 장중 1440.0원까지 오른 이후 5개월여 만에 최고 수준이다. 외환시장은 추석 연휴로 인한 마지막 거래일인 지난 2일 이후 8일 만에 다시 열렸다.연휴 기간 한때 역외 거래에서 1420원대 중반까지 치솟았던 흐름이 이날 시초가부터 반영된 결과로 보인다.미국 의회의 예산안 처리 지연으로 연방정부의 ‘셧다운’(일시적 업무정지) 상황이 지난 1일(현지시간)부터 9일째 이어지고 있다.주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 99.375 수준이다. 지난 2일 종가인 97.881보다 크게 높아졌다.미국 정부의 3500억 달러(약 497조원) 규모 현금 투자 압박이 해소되지 않은 점도 환율 상승 요인으로 꼽힌다. 김정관 산업통상부 장관이 연휴 중인 지난 4일 미국에서 하워드 러트닉 상무장관과 만났지만, 의견 교환에 그친 것으로 전해졌다.황인주 기자