금값 최고치 뚫었다… 오일쇼크 후 최대 폭 상승

1g당 16만 9000원… 올 들어 36%↑

美 금리 인하 기대에 안전자산 랠리

2025-09-17 17면

금값이 연일 사상 최고치를 갈아치우며 ‘안전자산 랠리’를 이어가고 있다.16일 한국거래소(KRX) 금시장에서 1㎏짜리 금 현물은 장중 한때 1g당 16만 9550원까지 오르며 최고치를 경신했다. 이날 종가는 16만 9000원으로, 전 거래일(16만 6600원)보다 2400원(1.44%) 오른 수치다. 지난 9일 종가 기준 사상 최고 기록(16만 7740원)을 불과 1주일 만에 다시 갈아치웠다. 지난해 말 종가(약 12만 4200원) 대비 약 36%나 상승했다.국제 금값 역시 1979년 오일쇼크 이후 최대 상승 폭을 기록했다. 15일(현지시간) 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 9월 인도분 금 선물은 온스당 3682.20달러에 마감하며 전 거래일보다 0.9%(32.80달러) 상승했다. 금 현물도 장중 3695.39달러까지 치솟으며 사상 최고치를 갈아치웠다. 월스트리트저널(WSJ)은 “올해 금값 상승 폭이 40%에 달해 오일쇼크 시기인 1979년 이후 최대 수준”이라면서 “코로나19 팬데믹이나 글로벌 금융위기 때보다도 가파르다”고 평가했다.금값 랠리는 미국 금리 인하 기대가 이끌고 있다. 미 연방준비제도(Fed)가 16~ 17일(현지시간) 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리﻿를 최소 0.25% 포인트 내릴 것으로 관측되는데, 실질금리가 낮아질수록 무이자 자산인 금의 투자 매력은 커진다. ﻿트럼프 대통령의 고율 관세와 연준 독립성 위협 발언으로 달러 신뢰가 흔들리자, 글로벌 자금이 금으로 이동하고 있다는 분석도 나온다.김예슬 기자