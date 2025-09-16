금융감독위원회 135명 가닥…이억원·이찬진 “원 팀 원 보이스” 첫 회동

263명 중 절반 세종으로 이동

금융정보분석원은 재경부로

금감원은 엿새째 검은 옷 시위

금융당국 수장들 이날 첫 회동

이미지 확대 이억원(오른쪽) 금융위원장과 이찬진 금융감독원장이 16일 정부서울청사 금융위원장 집무실에서 첫 회동을 했다. 금융위원회 제공

금융위원회 해체 이후 금융감독위원회가 신설되면 금융위원회 직원 절반이 세종으로 이전할 것으로 가닥이 잡혔다.16일 금융당국에 따르면 신설되는 금융감독위원회(금감위)에는 기존 금융위 인원 342명 중 135명만 남길 방침이다. 금융정보분석원(FIU)을 제외한 263명 기준으로 보면 직원의 절반은 세종으로 이동하는 것이다. FIU 역시 통째로 재정경제부(현 기획재정부)에 편입된다. 금감위와 재경부를 합쳐 기존 인원 대비 총무 부서 인원 14명, 관리직 14명 등 28명의 순증이 있을 예정이다.기획재정부가 재경부와 기획예산처로 분리되면서 차관 1석이 추가로 생긴다. 권대영 금융위 부위워장이 금감위 부위원장을 맡거나, 금융위 몫의 재경부 2차관으로 이동할 가능성이 거론된다. 상임위원, 국장직 등의 자리도 하나씩 늘어날 전망이다.인원 절반의 세종행으로 금융위는 가라앉은 분위기가 역력하고, 조직이 찢어지며 제재 권한이 축소되게 생긴 금융감독원 역시 이날로 엿새째 직원 700여명이 출근 전 ‘검은 옷’ 시위를 이어가며 강력 반발하고 있다. 이찬진 금융감독원장은 이날 직원들에게 “감독체계 개편은 공식적인 정부 조직개편안으로 최종 확정·발표된 사안”이라며 “금감원은 공적 기관으로서 정부 결정을 충실히 집행할 책무가 있다”고 했다. 전날 이억원 금융위원장도 “공직자로서 최종 결정이 내려지면 그 결정을 따르는 게 우리 책무이자 의무”라고 말했다.이 위원장과 이 원장은 이날 금융위원장 집무실에서 첫 회동을 하고 “한 팀으로 일관성 있게(원 팀, 원 보이스 One-Team, One-Voice) 대응하자”며 금융감독체계 개편 세부사항을 준비해나가기로 뜻을 모았다.황인주·박소연 기자