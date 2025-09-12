이찬진 “조직개편 따른 독립성·중립성 약화 우려 엄중 인식”

이미지 확대 이찬진 금감원장 출근, 오늘 노조와 면담 이찬진 금융감독원장이 12일 서울 영등포구 금융감독원으로 출근하고 있다. 뉴시스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이찬진 금융감독원장이 정부가 최근 발표한 조직개편안에 대해 “조직 분리로 인한 비효율과, 공공기관 지정에 따른 독립성과 중립성 악화 우려에 엄중히 생각한다”고 밝혔다.12일 금융권에 따르면 이 원장은 금감원 노동조합 비상대책위원회와 함께한 면담 자리에서 이같이 말했다. 금융당국 조직개편안 발표 이후 이에 대한 입장을 처음 내놓은 것이다.이 원장은 “그간 다양한 노력에도 직원들이 원치 않는 결과가 나온 것에 대해 원장 이하 경영진은 깊이 공감한다”며 “세부 운영방안 설계를 위한 관계기관 논의 및 입법과정 등에서 조합원과 직원 의견을 충분히 반영하기 위해 노력하겠다”고 덧붙였다.금감원 노조는 금융소비자 보호를 위해 금융소비자보호원 분리와 공공기관 지정 등을 철회해야 한다는 입장이다. 현재 금감원이 금감원, 금소원으로 분리되면 업무 중복, 업무 공백 등 혼란이 불가피하고 공공기관 지정 시 독립성 훼손 우려가 크다는 이유에서다.한편, 금감원 직원들은 조직개편안에 반발해 지난 10일 이후 사흘째 출근길 시위를 이어가고 있다. 국회 및 관계기관 협의 과정에서 의견 관철을 위해 다음주 중 국회 앞 집회도 진행할 예정이다.이승연 기자