코스피 최고치에 웃은 李대통령… 100일 만에 970만원 수익 올린 듯

5월 韓증시 ETF 4100만원 보유

적립식 매수 가정 수익률 22.5%

이미지 확대

2025-09-12 16면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

사상 최고치를 넘어선 코스피 덕에 이재명 대통령도 상당한 투자 수익을 거둔 것으로 추정된다. 이 대통령이 지난 5월 말 코스피 지수 추종 상품에 투자한 뒤 계획대로 매달 적립식 매수를 이어왔다면, 11일 기준 100일 만에 약 970만원의 평가이익을 올리게 된다. 수익률로는 약 22.5%다.이 대통령은 5월 28일 민주당 유튜브 채널 ‘델리민주’ 라이브 방송에서 “1400만 개미와 한 배를 탔다”며 증권 계좌를 공개했다. 계좌에는 코스피200 상장지수펀드(ETF) 2000만원, 코스닥150 ETF 2000만원, 적립식 코스피200 ETF 100만원 등 총 4100만원이 담겼다. 그는 매달 100만원씩 5년간 적립해 1억원 규모로 투자금을 늘리겠다는 계획도 밝혔다.공개 당시 계획대로라면, 100만원씩 3개월간 추가 매수를 진행해 원금은 4300만원으로 불어났다. 이를 기준으로 평가액은 약 5270만원, 수익은 약 970만원에 이른다. 구체적으로 코스피200 ETF는 2000만원이 2558만원으로 늘어 27.9%(558만원)의 수익률을 기록했고, 코스닥150 ETF는 2000만원이 2352만원으로 증가해 17.6%(352만원)의 수익률을 거뒀다. 적립식 코스피200 ETF 역시 300만원이 360만원으로 불어나 60만원의 차익을 올렸다.이 대통령은 이날 취임 100일 기념 기자회견에서 “정치가 정상화되는 것만으로 시가총액이 300조~400조 원이 늘었다”면서도 “주식시장 정상화는 아직도 한참 멀었다”고 했다. 그러면서 “앞으로 기업 이익이 늘면 그때부터 다시 또 한 단계 더 우리 주식시장이 업될 것”이라고 했다.정치권에서도 주식 투자 동참 움직임이 이어지고 있다. 이소영 더불어민주당 의원은 이날 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 매달 ETF 투자로 19.85% 수익률을 기록 중이라며, 추가로 5000만원을 고배당 ETF와 코스피·코스닥 ETF에 나눠 투자하겠다고 밝혔다. 금융투자업계 관계자는 “정책 입안자의 직접 투자는 시장과 정책 이해관계를 일치시키는 긍정적 선례”라고 평가했다.박소연·이승연 기자