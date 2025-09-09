수협은행도 교보생명도…금융권 곳곳 지주사 전환 속도

수협은행, 트리니티자산운용 인수

이미지 확대 Sh수협은행 전경. 수협은행 제공

Sh수협은행이 중소형 운용사를 인수하면서 행장 교체 이후 잠정 보류된 지주사 전환에 속도를 낼지 주목된다. 교보생명 역시 저축은행 단계적 인수를 진행 중으로, 내년 지주사 전환이 목표다.9일 금융권에 따르면 수협은행은 오는 12일쯤 이사회를 열고 트리니티자산운용을 인수하기 위한 안건을 의결할 계획이다. 인수 금액은 200억원대 중후반으로 알려졌다. 트리니티자산운용은 2020년 SK증권이 지분 70%를 인수한 운용사다.수협은행은 강신숙 전 행장 체제이던 지난 2022년 말 2030년까지 지주사로 전환하겠다는 목표를 세운 바 있다. 그러나 지난해 11월 신학기 현 수협은행장 취임 이후 지주사 전환과 관련한 구체적인 사업 계획을 공표하진 않았다. 업계에서는 수협은행이 이번 자산운용사 인수를 계기로 금융지주사 전환에 속도를 낼 것이란 관측이 나온다.한편, 교보생명은 SBI저축은행 지분 50%+1주를 내년 10월까지 단계적으로 인수하고 같은해 지주사 전환을 마무리하겠단 목표를 세우고 있다. 다만, 당국의 대주주 적격성 심사는 변수다. 업계에선 실질적인 지주사 전환은 2027년쯤 가능할 것으로 본다.현재는 교보생명이 교보증권(84.7%), 교보자산신탁(100%), 교보악사자산운용(50%) 등의 지분을 보유하고 있다. 그러나 보험업법 규제를 적용받는 교보생명의 운신의 폭이 제한되는 만큼, 향후 ‘교보홀딩스’같은 지주사를 설립해 교보생명을 포함한 이들 자회사를 아래에 두겠단 계획이다.황인주 기자