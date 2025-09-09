테더·서클 고위직과 줄줄이 면담…코인 시장 고심 커지는 ‘금융 빅5’

점점 커지는 가상자산 시장… 원화 스테이블코인 확대는 험로

이미지 확대 비트코인 이미지. 픽사베이

2025-09-09 16면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

KB·신한·하나·우리·NH농협금융 등 5대 금융지주의 원화 스테이블코인 발행·유통과 관련한 고심이 깊어지고 있다. 테더와 서클 등 글로벌 1, 2위 스테이블코인 발행사와의 고위급 면담에 이렇다 할 협력 지점을 찾지 못하고 영업만 당했다는 평가가 나온다.8일 금융권에 따르면 진옥동 신한금융지주 회장은 이날 서울 중구 신한금융 본사에서 테더의 글로벌 사업 확장을 담당하는 마르코 달 라고 부사장 등과 면담했다. 지난달엔 정진완 우리은행장 등이 테더의 거버넌스(지배구조) 담당 임원인 레오나르도 리얼 최고준법책임자(CCO)를 만났다. 10일에는 조영서 KB국민은행 인공지능(AI)·디지털전환(DT)추진그룹 부행장 등이 테더 관계자와 만남을 이어간다. NH농협은행은 지난 5일 실무진 차원에서 테더 측과 접촉했다. 앞서 이승열 하나금융 부회장 등도 지난달 한국을 방문한 서클의 히스 타버트 총괄사장을 만났다.국내 금융사들은 원화 스테이블코인 발행 준비 상황을 점검하고 해외 발행사의 노하우를 얻고 싶어하지만 테더와 서클은 각사의 달러 스테이블코인 유통 확대에만 관심이 있는 분위기다. 지주사별 전략을 살펴보면 KB금융은 기업간 거래(B2B) 비즈니스 확대에 방점을 찍고 있고, 신한금융은 배달 애플리케이션 ‘땡겨요’를 통한 활용처 확대를 노리는 모습이다. 하나금융은 스테이블코인 거래 플랫폼을 염두에 두고 있으며, 우리금융은 은행과 가상자산 기술 기업과의 협업 모델을 구상 중이다.해외 발행사와 접촉한 한 금융지주 관계자는 “테더는 자사 달러 스테이블코인 유통에 더 관심이 있는 것으로 보인다. 실제 몇 차례 함께 회의를 했지만 협업 지점이 보이지 않았다”며 “토종 스테이블코인을 원하는 국회에서도 반기는 분위기는 아니다”라고 했다.더욱이 제도 미비로 해외 발행사가 요구하는 달러 스테이블코인의 국내 활용처를 제시하기도 어려운 상황이다. 하나은행과 서클이 스테이블코인과 관련해 ‘사업 전반’으로 뭉뚱그린 업무협약(MOU)을 맺은 뒤 이렇다 할 진도가 나가지 않는 것도 이런 이유에서다.업계 관계자는 “연속 회동은 실익 없이 테더와 서클에 힘만 실어준 결과”라고 했다.황인주 기자