메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

6월 은행대출 연체율 0.52%로 하락…“연체채권 정리 확대”

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
황인주 기자
황인주 기자
수정 2025-08-29 09:55
입력 2025-08-29 09:55

가계대출 연체율 0.41%
기업대출 연체율 0.60%

이미지 확대
금융감독원. 뉴시스
금융감독원. 뉴시스


은행들이 연체채권 정리규모를 확대하면서 6월 대출 연체율이 소폭 하락했다.

29일 금융감독원에 따르면 지난 6월 국내은행의 원화대출 연체율(1개월 이상 원리금 연체기준)은 0.52%로 전월 말(0.64%) 대비 0.12% 포인트 하락했다.

신규연체 발생액은 2조 8000억원으로 전월보다 7000억원 감소했고, 연체채권 정리규모는 5조 7000억원으로 전월과 비교해 4조원 증가했다. 신규연체율은 0.11%로 전월 대비 0.03% 포인트 하락했다.

금감원은 “신규발생 연체채권이 감소하고 상·매각 등 정리규모가 확대되면서 연체율이 전월 말 대비 하락했다”고 평가했다.

부문별로는 가계대출 연체율이 전월 말 대비 0.06% 포인트 내린 0.41%였다. 주택담보대출 연체율은 0.30%로 0.02% 포인트 하락했고, 주담대를 제외한 가계대출(신용대출 등) 연체율은 0.78%로 0.16% 포인트 하락했다.

기업대출 연체율은 0.60%로 전월 말 대비 0.17% 포인트 하락했다. 대기업대출 연체율(0.14%)과 중소기업대출 연체율(0.74%)은 각각 0.01% 포인트, 0.21% 포인트 하락했다.



금감원은 “연체율이 높은 은행을 중심으로 연체·부실채권 상·매각 등을 통해 자산건전성 관리를 강화하도록 지도할 예정”이라고 했다.

황인주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기