메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관

불확실성 고조에… 金 ETP 인기 고공행진

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
홍윤기 기자
홍윤기 기자
수정 2025-08-27 00:05
입력 2025-08-27 00:05
이미지 확대
불확실성 고조에… 金 ETP 인기 고공행진
불확실성 고조에… 金 ETP 인기 고공행진 26일 서울 종로구 삼성금거래소에 골드바들이 진열돼 있다. 한미 정상회담과 미국의 기준금리 인하 가능성 등의 여파로 대내외 불확실성이 커지면서 최근 금과 관련된 원자재 상장지수상품(ETP)에 투자자금이 대거 유입되고 있는 것으로 나타났다.
홍윤기 기자


26일 서울 종로구 삼성금거래소에 골드바들이 진열돼 있다. 한미 정상회담과 미국의 기준금리 인하 가능성 등의 여파로 대내외 불확실성이 커지면서 최근 금과 관련된 원자재 상장지수상품(ETP)에 투자자금이 대거 유입되고 있는 것으로 나타났다.

홍윤기 기자
2025-08-27 20면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
닫기
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기