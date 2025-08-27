이미지 확대 불확실성 고조에… 金 ETP 인기 고공행진 26일 서울 종로구 삼성금거래소에 골드바들이 진열돼 있다. 한미 정상회담과 미국의 기준금리 인하 가능성 등의 여파로 대내외 불확실성이 커지면서 최근 금과 관련된 원자재 상장지수상품(ETP)에 투자자금이 대거 유입되고 있는 것으로 나타났다.

홍윤기 기자

2025-08-27 20면

