‘미장·코인 열풍’ 해외계좌 신고 95조원… 절반이 주식, 개인 68%는 美 투자

주식계좌 신고액 1년 새 2배 급증

2025-08-27 20면

미국 주식시장(미장)과 가상자산(코인) 투자 열풍으로 올해 해외금융계좌 신고액이 100조원에 육박했다. 특히 주식 투자를 위한 전용 계좌 신고액은 2배 이상 급증했다. 26일 국세청에 따르면 올해 해외금융계좌를 신고한 인원은 6858명, 신고액은 94조 5000억원으로 집계됐다. 지난해보다 신고자는 1901명(38.3%), 신고액은 29조 6000억원(45.6%) 증가했다. 해당 연도의 해외금융계좌 보유액이 매월 말일 기준 한 번이라도 5억원을 넘으면 과세당국에 신고해야 한다.자산 종류별로 보면 주식계좌 보유액이 48조 1000억원(50.8%)으로 전체 신고액의 절반을 차지했다. 1년 새 24조 5000억원(103.8%) 폭증했다. 신고자는 1992명으로 전년 대비 335명(20.2%) 늘었다. 국내 주식 투자자들이 엔비디아·팔란티어·테슬라 등 수익률이 높은 해외 주식으로 대거 이동했음을 보여준다.개인 신고자는 6023명으로 지난해보다 1871명(45.1%) 증가했다. 신고액은 10조 3000억원으로 같은 기간 62.8% 증가했다. 법인 신고자는 835개로 1년 새 30개(3.7%) 늘었고, 신고액은 67조 8000억원으로 19조 3000억원(39.8%) 급증했다.개인투자자 자금은 대부분 미국으로 쏠렸다. 신고액의 67.8%(11조 8000억원)가 미국 금융계좌였다. 이어 싱가포르(5.6%·1조원), 홍콩(4.7%·8000억원) 순이었다. 법인 신고액은 인도가 32.8%(21조 7000억원)로 가장 컸다. 이어 미국(21.7%·14조 3000억원), 일본(12.1%·8조원) 순이었다.연령대별 해외금융계좌 신고자는 10명 중 8명(78.7%)이 40대 이상 중년이었다. 50대(28.2%), 40대(25.7%), 60대 이상(24.8%) 순으로 많았다. 신고액은 60대 이상(32.1%), 40대(25.8%), 50대(22.3%) 순이었다. 집계된 인원과 금액이 ‘신고’ 기준인 만큼 미신고한 인원까지 고려하면 실제 해외주식 투자자 규모는 훨씬 클 것으로 예상된다.세종 이영준 기자