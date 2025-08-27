‘미장·코인 열풍’ 해외계좌 신고 95조원… 절반이 주식, 개인 68%는 美 투자

주식계좌 신고액 1년 새 2배 급증
자산 종류별로 보면 주식계좌 보유액이 48조 1000억원(50.8%)으로 전체 신고액의 절반을 차지했다. 1년 새 24조 5000억원(103.8%) 폭증했다. 신고자는 1992명으로 전년 대비 335명(20.2%) 늘었다. 국내 주식 투자자들이 엔비디아·팔란티어·테슬라 등 수익률이 높은 해외 주식으로 대거 이동했음을 보여준다.
개인 신고자는 6023명으로 지난해보다 1871명(45.1%) 증가했다. 신고액은 10조 3000억원으로 같은 기간 62.8% 증가했다. 법인 신고자는 835개로 1년 새 30개(3.7%) 늘었고, 신고액은 67조 8000억원으로 19조 3000억원(39.8%) 급증했다.
개인투자자 자금은 대부분 미국으로 쏠렸다. 신고액의 67.8%(11조 8000억원)가 미국 금융계좌였다. 이어 싱가포르(5.6%·1조원), 홍콩(4.7%·8000억원) 순이었다. 법인 신고액은 인도가 32.8%(21조 7000억원)로 가장 컸다. 이어 미국(21.7%·14조 3000억원), 일본(12.1%·8조원) 순이었다.
연령대별 해외금융계좌 신고자는 10명 중 8명(78.7%)이 40대 이상 중년이었다. 50대(28.2%), 40대(25.7%), 60대 이상(24.8%) 순으로 많았다. 신고액은 60대 이상(32.1%), 40대(25.8%), 50대(22.3%) 순이었다. 집계된 인원과 금액이 ‘신고’ 기준인 만큼 미신고한 인원까지 고려하면 실제 해외주식 투자자 규모는 훨씬 클 것으로 예상된다.
세종 이영준 기자
2025-08-27 20면
