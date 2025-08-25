IBK자산운용, 충북창조경제혁신센터와 업무협약 체결

충북 지역 스타트업·벤처 활성화 및

지역혁신 벤처투자조합 결성 추진

IBK자산운용(대표이사 장민영)은 지난 22일 서울 여의도 IBK자산운용 대회의실에서 충북창조경제혁신센터와 ‘충북 지역 스타트업·벤처 활성화를 위한 업무협약’(MOU)을 체결했다고 밝혔다.이번 협약은 충북 지역혁신 벤처투자조합 결성을 위한 사전 협력체계 구축과 충북 지역 창업·벤처 생태계 활성화를 목표로 한다.양 기관은 이를 위해 스타트업 공동 발굴·육성, 정책자금 및 민간투자 연계, IR 행사 공동 개최 등을 추진하고, 공동 GP(Co-GP) 형태로 펀드를 운용할 예정이다.IBK자산운용은 이번 협약을 계기로 충북을 비롯한 전국 각지에서 지역혁신 벤처투자를 본격화한다. 지자체와 지역 AC·VC와 협력해 지역별 벤처투자조합을 결성하고, 투자 사각지대에 정책자금과 민간투자가 결합된 모델을 확산시킬 계획이다.앞으로도 IBK자산운용은 지역 스타트업·벤처기업을 초기 발굴부터 성장·회수 단계까지 전주기적으로 지원하며, 지방 벤처투자 생태계의 확산과 정착에 기여할 방침이다.신진호 기자