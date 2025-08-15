최고가 경신 하루 만에...비트코인 12만달러 밑으로

이미지 확대 비트코인 이미지. 사진=픽사베이

비트코인이 사상 최고가를 경신한 지 하루 만에 하락세로 돌아섰다. 9월 미국 금리 인하 기대감이 커지면서 가격이 전일 대비 2% 넘게 내려앉았다.15일 코인마켓캡에 따르면 이날 오후 3시 10분 현재 비트코인 1개당 가격은 11만 9030달러에 거래되고 있다. 하루 전에 비해 2.41% 내린 수치다.비트코인은 전날 12만 4100달러를 넘어서며 최고가를 다시 썼다. 사상 처음으로 12만 4000달러선까지 올랐다. 기존 최고가는 지난달 14일 기록인 12만 3100달러선이었다.하지만 이날 비트코인 가격이 내린 것은 9월 금리 인하 기대감이 높아진 영향으로 풀이된다. 미국 노동부는 7월 생산자물가지수(PPI)가 전월 대비 0.9% 올랐다고 밝혔다. 0.2% 상승을 예상했던 시장 기대보다 크게 높아졌다.전년 동기 대비 상승률도 3.3%로 지난 2월(3.4%) 이후 5개월 만에 가장 높은 수준을 기록했다.한편 같은 시각 가상자산 시가총액 2위 이더리움은 전날 대비 2.26% 하락한 4633달러에 거래되고 있다. 시총 3위 리플 1개당 가격은 3달러로 하루 전에 비해 3.73%, 일주일 전에 비해선 5.6% 내렸다.이승연 기자