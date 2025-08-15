8월 증시 손바뀜 ‘연중 최저’...거래 위축·실적 부진에 관망세

이미지 확대 8월 증시 회전율이 연중 최저치를 기록했다. 사진은 지난 7일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 관계자들이 업무를 보고 있다. 사진=도준석 전문기자

이달 코스피·코스닥이 박스권에 갇히면서 증시 회전율이 올해 중 낮은 수준으로 떨어졌다.15일 한국거래소에 따르면 이달 유가증권시장과 코스닥 시가총액 회전율은 5.24%로 집계됐다. 올 들어 가장 낮은 수준이다.회전율은 시가총액 대비 거래대금 비율로, 숫자가 낮을수록 투자자 간 ‘손바뀜’이 줄었다는 의미다. 연초 1월 12.35%였던 회전율은 2월 16.96%로 높아졌다가 5월(11.55%)을 제외하고 13~15%대를 유지했다. 하지만 8월 들어 한 자릿수로 급락했다. 시장별로 유가증권시장 4.14%, 코스닥 시장 12.16%로 모두 연중 최저치를 기록했다.이는 거래대금 감소와도 무관치 않다. 이달 유가증권시장과 코스닥 합산 일평균 거래대금은 15조 9420억원으로, 지난 6월(22조 3610억원) 이후 가장 낮았다. 코스피는 이달 초 3200선 아래로 내려갔다가 회복했지만 상승 모멘텀을 찾지 못했고, 코스닥도 800선에서 제한적 등락을 이어갔다.특히 8월은 계절적으로 투자자 관망세가 짙어지는 시기로 통한다. 여기에 2분기 실적 시즌이 종료되며 상장사 성적표가 시장 기대치를 밑돈 점도 거래 위축에 영향을 줬다.미래에셋증권 집계에 따르면 2분기 상장사 매출액과 영업이익은 컨센서스 대비 각각 2.4%, 4.4% 낮았다. 삼성전자를 제외해도 매출과 영업이익이 각각 2.4%, 2.1% 하회했다.이승연 기자