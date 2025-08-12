하나은행, 금 맡기면 운용 수익도 준다

‘하나골드신탁’ 출시 주목

하나은행은 금 실물을 안전하게 보관하면서 운용을 통해 수익을 얻을 수 있는 ‘하나골드신탁(운용)’을 출시했다고 11일 밝혔다.금을 하나은행에 맡기면 한국금거래소디지털에셋이 모바일 웹으로 제공하는 감정결과를 확인한 후, 만기에 감정가의 1.5%(이날 기준, 세전·보수 차감 후)에 해당하는 운용수익과 금 실물을 돌려받는 구조다. 운용 수익은 현금으로 지급되고 고객이 원하는 경우 금 실물로도 받을 수 있다. 가입 가능 품목은 24K 순금으로, 최소 가입 중량은 100g이다.금은 장기적으로 우상향을 보여왔지만, 최근엔 관세 불확실성에 출렁이며 차익 실현 시점에 대한 투자자들의 고심도 깊어지고 있다.지난 8일(현지시간) 미국 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 12월물 금 선물 가격은 장중 온스당 3534.1달러(약 491만원)까지 올라 역대 최고가를 기록했다. 1㎏ 골드바와 100온스 골드바가 관세 부과 대상으로 분류됐다는 소식이 전해진 영향인데, 이후 백악관이 1㎏ 골드바를 관세 대상에서 제외할 것임을 시사하는 보도가 나오며 상승분을 반납, 3491.3달러로 ﻿마감했다.황인주 기자