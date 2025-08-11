서학개미의 힘… ‘배당소득 흑자’ 역대 최대

1년새 88% 뛰어 105.5억 달러
올해 상반기 배당소득수지가 역대 최대 흑자를 기록했다. 국내 투자자들의 미국 증시 등 해외투자가 늘어났기 때문이다.
10일 한국은행 경제통계시스템(ECOS)에 따르면 올해 상반기(1∼6월) 배당소득수지는 약 105억 5000만 달러로 집계됐다. 지난해 상반기(약 56억 1000만 달러)보다 88.1%나 뛰었다. 국제수지 통계 집계가 시작된 지난 1980년 이후 상반기 기준으로 가장 많았다.
배당소득수지는 상반기 기준으로 지난 2013년부터 2020년까지 8년 연속 적자였으나 2021년 이후 5년째 흑자를 기록했다. 올해 상반기 배당소득수입은 지난해 상반기보다 15.5% 늘어난 239억 5000만 달러를 기록했다. 이 가운데 직접투자 배당수입은 지난해 상반기보다 11.3% 늘어난 115억 8000만 달러였다. 직접투자에는 경영 참여 목적의 지분투자 등이 포함된다. 한은 관계자는 “미국 바이든 정부 인플레이션 감축법(IRA) 등 영향으로 국내 기업이 해외 생산시설 투자를 늘렸고 실적도 호조를 나타내면서 배당수입이 증가했다”고 설명했다.
주식·채권 중심의 증권투자 배당수입은 83억 7000만 달러로, 지난해 상반기보다 23.3% 증가했다. 증권투자 배당수입은 2016년부터 10년 연속 증가했으며, 상반기 기준으로 9년째 역대 최대 기록을 경신했다. ‘서학개미’(미국 등 해외 주식에 투자하는 국내 투자자) 열풍 등으로 해외주식, 채권 투자 잔액이 불어나면서 배당액도 늘었다.
황비웅 기자
