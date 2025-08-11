서학개미의 힘… ‘배당소득 흑자’ 역대 최대

1년새 88% 뛰어 105.5억 달러

올해 상반기 배당소득수지가 역대 최대 흑자를 기록했다. 국내 투자자들의 미국 증시 등 해외투자가 늘어났기 때문이다.10일 한국은행 경제통계시스템(ECOS)에 따르면 올해 상반기(1∼6월) 배당소득수지는 약 105억 5000만 달러로 집계됐다. 지난해 상반기(약 56억 1000만 달러)보다 88.1%나 뛰었다. 국제수지 통계 집계가 시작된 지난 1980년 이후 상반기 기준으로 가장 많았다.배당소득수지는 상반기 기준으로 지난 2013년부터 2020년까지 8년 연속 적자였으나 2021년 이후 5년째 흑자를 기록했다. 올해 상반기 배당소득수입은 지난해 상반기보다 15.5% 늘어난 239억 5000만 달러를 기록했다. 이 가운데 직접투자 배당수입은 지난해 상반기보다 11.3% 늘어난 115억 8000만 달러였다. 직접투자에는 경영 참여 목적의 지분투자 등이 포함된다. 한은 관계자는 “미국 바이든 정부 인플레이션 감축법(IRA) 등 영향으로 국내 기업이 해외 생산시설 투자를 늘렸고 실적도 호조를 나타내면서 배당수입이 증가했다”고 설명했다.주식·채권 중심의 증권투자 배당수입은 83억 7000만 달러로, 지난해 상반기보다 23.3% 증가했다. 증권투자 배당수입은 2016년부터 10년 연속 증가했으며, 상반기 기준으로 9년째 역대 최대 기록을 경신했다. ‘서학개미’(미국 등 해외 주식에 투자하는 국내 투자자) 열풍 등으로 ﻿해외주식, 채권 투자 잔액이 불어나면서 배당액도 늘었다.﻿황비웅 기자